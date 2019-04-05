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李安《雙子殺手》超狂！威爾史密斯「50→23歲」驚呆外媒：下巴掉下來

▲▼李安出席CinemaCon電影博覽會。（圖／達志影像／美聯社）

▲李安出席CinemaCon電影博覽會。（圖／達志影像／美聯社）

記者林映妤／綜合報導

李安2016年電影《比利‧林恩的中場戰事》採用120幀（每秒120格）、4K、3D格式播放，雖然領先業界，但因為全球能播放此規格的戲院不多，很多影迷無法看到此格式。現在出現轉機，人人都有更多機會體驗到這樣的觀影規格了！

根據《THR》報導，中國華夏電影發行公司、加拿大多倫多放映機製造商Christie、香港電影技術公司GDC在CinemaCon電影博覽會上宣佈戰略合作，將開發一種先進的電影院放映系統「Cinity Cinema System」，能夠播放120幀（每秒120格）、4K、3D格式影片。

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李安受邀擔任該系統顧問，透露自己早在《少年Pi的奇幻漂流》時就有「不只是觀影，而是體驗電影」的夢想，如今走了8年，終於有機會邁向「普及化」。該系統將會有高動態範圍圖像（HDR）、廣色域（WCG）和沉浸式聲音（Immersive Sound）等技術，他的新片《雙子殺手》也將沿用此技術。

▲▼李安、威爾史密斯合作《雙子殺手》。（圖／翻攝自IG／威爾史密斯）

▲李安、威爾史密斯合作《雙子殺手》。（圖／翻攝自IG／威爾史密斯）

除此外，李安也在CinemaCon首度發表《雙子殺手》片段，電腦特效技術驚豔四座，50歲的威爾史密斯（Will Smith）竟回春到23歲，《THR》大讚：「讓人下巴掉下來！」表達出該片段帶給現場的震撼。威爾史密斯雖然無法親臨現場，仍錄致影片表示和李安合作，「我們做了過去沒有人做過的東西！」

中國華夏、Christie、GDC開發的先進影院系統，預計將在今年8月推出，搶在10月於北美上映的《雙子殺星》之前，讓該片可以更廣泛地採用該技術播放。前100台設備將在中國、香港、澳門、台灣進行安裝，隨後推廣到其他國家。

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