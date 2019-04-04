1個枕頭抱20年！　白癡公主忍痛決定「換掉阿甜的布」…結果卻讓她心酸泛淚

記者李湘文／綜合報導

網路紅人「白癡公主」擁有一個心愛的枕頭娃娃「阿甜」，因為對方陪伴自己20多年，即使現在已經破破爛爛，她依然捨不得丟，還是常常珍惜地抱著聞味道。不過，因為阿甜實在破得太嚴重，白癡公主最近終於痛下決心，要幫自己的寶貝「整型換皮」，為此還特地去永樂市場，希望能找到相同的布料替換。

▲白癡公主擁有一個寶貝枕頭阿甜，已經陪伴在自己身邊20幾年。（圖／翻攝自白癡公主Instagram）

阿甜早在白癡公主出生之前就已經存在，今年約莫「30歲」，原本是屬於姊姊的娃娃，後來才轉送到她的手上。30年來，阿甜早已殘破不堪，經過很多次的縫補仍千瘡百孔，但白癡公主就是捨不得丟，「每個人都會有心目中的一個小寶貝，是你沒辦法割捨或丟掉的。」

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▲阿甜已經破破爛爛。（圖／翻攝自阿甜Instagram）

▲白癡公主決定幫枕頭阿甜換布。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主）

雖然不願意丟，但白癡公主忍痛退一步，在近日做出幫阿甜「整型換布」的決定。不過，她不想隨便拿一塊布來補，「因為我覺得如果拿其它的布去補，就不是忠於原味了。」不管是布料、花色，她都想儘量找到相似的，因此特地前往永樂市場，希望可以找到適合阿甜替換的布。

白癡公主在市場裡一家家詢問，不過各家老闆都表示沒有相同的，並告訴她布料花色年年都在變，要找一模一樣的實在太難，「妳這個已經不曉得多少年之前的東西」、「40幾年前的布，老早都已經沒有了」、「現在已經什麼時代了」。最後她花費了2個小時，無奈還是沒能找到一樣花色的布。

▲白癡公主因為找不到跟阿甜一樣的布，難過哽咽。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主）

因為大家都建議把整塊布換掉，白癡公主最後十分沮喪，也忍不住在鏡頭前哽咽泛淚，坦承自己真的有點難過：「難道都沒有跟阿甜一樣的布嗎？」她幫阿甜整型失敗，但還是不願放棄希望，透過影片公開向粉絲求救，希望能找到跟30年前同樣花色的布，「如果有的話我真的會痛哭流涕。」