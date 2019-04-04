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邵庭忍痛推百萬主持　另創網購商機…最大功臣竟是牠！

記者李欣容／台北報導

邵庭和製造業好友成立網路品牌「POPOLA」將近一年，前幾年開始她推掉主持、節目邀約，雖損失百萬，但更能享受生活，也有更多時間陪家裡的毛孩，仔細看會發現，她的品牌除了寵物用品外，還有食品、保養品，而促成這家網路商店的最大功臣還是她的愛犬污吶。

▲▼ 邵庭。（圖／ 翻攝自Facebook／邵庭）

▲邵庭淡出演藝圈當網購闆娘。（圖／ 翻攝自Facebook／邵庭）

邵庭領養的柯基污吶因為關節不好，定期在吃玻尿酸，而邵庭先前也有業配玻尿酸保養品，跟對方深聊後才發現，跟污吶吃的玻尿酸是同一家廠商，「大家對未來想法滿一致的，也想要做一個收容所，真心想救動物，他（合夥人）也有養寵物，市面上各種東西，有的好有的不好，我們幹嘛不自己做。」

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▲▼ 邵庭。（圖／ 翻攝自Facebook／邵庭）

▲促成邵庭網購事業的是愛犬污吶（中間）。（圖／ 翻攝自Facebook／邵庭）

至於商店種類東西很多，邵庭笑說，「對啊我們賣雞排、水餃、保養品，看起來很雜，但主軸都是我要用的東西。」不跟隨流行，邵庭以自身為出發點，賣自己喜歡的、需要的東西，不用擔心市場接不接受，認為只要東西好，在介紹的時候民眾也會感受得到她的用心。

▲▼ 邵庭出席寵物展 。（圖／記者李欣容攝）

▲邵庭出席寵物展 。（圖／記者李欣容攝）

看她穿著店裡的上衣，牛仔褲，扎起包包頭在寵物展中介紹商品，跟粉絲合照，問她如果有主持邀約找上門，會不會答應，邵庭大笑，「我一定會拒絕！」除非是上通告，聊動保或是妥瑞症。

▲▼ 邵庭。（圖／ 翻攝自Facebook／邵庭）

▲邵庭創業，公司員工都能帶寵物上班。（圖／ 翻攝自Facebook／邵庭）

邵庭談起過去在演藝圈，是一段華麗又快樂的旅程，一開始不跑通告，推掉尾牙活動，損失百萬，「我拒絕了我的年終，就在家裡看電視，但我當我看到跨年轉播，沒有了嚮往的感覺，就發現自己放下了，我現在做這些事很樂在其中。」

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