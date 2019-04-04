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太妍「單穿內衣自拍」辣翻！破尺度照曝光…網暴動：我不行了

記者許皓婷／綜合報導

南韓女團「少女時代」隊長太妍長相甜美、身材嬌小，卻有著爆發力十足的天籟嗓音，吸引大票粉絲喜愛。一向穿著趨於保守的她，近日卻在IG曬出只穿內衣的自拍，罕見小露性感，也在網路上掀起熱議。

▲太妍穿內衣自拍。（圖／翻攝自IG／太妍、俞利）

▲太妍為「少女時代」隊長。（圖／翻攝自IG／太妍）

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太妍一直以來不論私下還是舞台穿衣都相當保守，但她4日卻突然在IG上，PO出一張只單穿內衣入鏡的自拍照，只見她頂著一頭金色大捲髮，眼神還俏皮地看向另一邊，上半身更只有穿著灰色內衣，小露性感又不失甜美。

▲太妍穿內衣自拍。（圖／翻攝自IG／太妍、俞利）

▲太妍穿內衣自拍。（圖／翻攝自IG／太妍）

而太妍PO出罕見的性感照後，也馬上釣出同是少女時代成員的俞利現身回覆：「姐姐......太性感了！」網友也紛紛留言：「我鼻血快噴光了」、「我不行了！拿件外套給她拜託」、「穿好衣服啦」、「母湯哦～衣服穿好好嗎」。

▲太妍穿內衣自拍。（圖／翻攝自IG／太妍、俞利）

▲俞利（右）大讚太妍（左）自拍性感。（圖／翻攝自IG／太妍、俞利）

事實上，太妍不僅性感自拍受到關注之外，她的音樂作品也備受好評， 她3月22日剛帶著新單曲《Four Seasons》回歸，這也是她繼2018年6月推出第三張迷你專輯《Something New》後，睽違了9個月的新作品，更橫掃南韓各大音源網站的榜單。

▲太妍穿內衣自拍。（圖／翻攝自IG／太妍、俞利）

▲太妍剛發行新歌《Four Seasons》。（圖／翻攝自IG／太妍）

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少女時代, 太妍, 俞利

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