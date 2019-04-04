謝欣穎「和男友甜蜜合唱」　獨特嗓音首曝光…網傻了：好驚艷

記者許皓婷／綜合報導

女星謝欣穎演過許多部偶像劇和電影，還曾拿下金馬獎最佳女配角，演技受肯定的她，感情動向也備受關注。她先前傳出熱戀10年好友「D先生」後，一直非常低調，近期則越愛越大方，還PO出兩人甜蜜合唱的影片，她的歌聲也意外曝光，讓粉絲驚艷不已。

▲謝欣穎熱戀10年好友「D先生」。（圖／翻攝自IG／謝欣穎）

請繼續往下閱讀...

謝欣穎3日在IG上PO出唱日本歌手忌野清志清的《スローバラード》，又曬出和「D先生」合唱的影片，只見畫面中，男方在一旁彈吉他，不時會加入合聲，默契十足，鮮少公開開口唱歌的她，獨特嗓音曝光後，讓網友直呼好聽，紛紛留言大讚：「好喜歡聽妳的聲音」、「耳朵懷孕了」、「第一次聽你唱歌，好驚喜」、「好驚艷」。

▲謝欣穎和D先生合唱。（圖／翻攝自IG／謝欣穎）

據悉，謝欣穎跟D先生認識10年，過去都沒有火花，她甚至中間有段論及婚姻的感情，直到後來，友情才轉變成愛情，「自然而然就走在一起。」她誇讚男友是貼心暖男，說到對方的事蹟，她害羞笑回：「就是IG上看到的那樣。」她拍戲時，男方會照顧她生活起居、幫丟垃圾、弄魚湯給她吃，宛如真人版大仁哥。

▲謝欣穎和男友從好友昇華戀人。（圖／翻攝自IG／謝欣穎）



謝欣穎先前受訪時，就曾誇獎D先生讓她生活變得更好、更快樂，身邊朋友都感覺出變化，「連媽媽也很開心！」她承認男友已經見過她父母、獲得認可，但她否認會閃婚：「已經過了那個衝動的年紀。」她也羞說：「很享受現在的生活，希望大家給我們一點空間。」