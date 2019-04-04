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曾莞婷運動「上半身只穿這樣」　大尺度網看傻：太犯規

記者許皓婷／綜合報導

藝人曾莞婷演過多部八點檔，因為擁有甜美長相，被封為「本土劇女神」，她多年來勤於保養健身，一直維持曼妙好身材。她近日更在IG曬出自己的運動照，大尺度的火辣穿著，讓網友看了直呼太犯規。

▲曾莞婷。（圖／翻攝自IG／曾莞婷）

▲曾莞婷被封為「本土劇女神」。（圖／翻攝自IG／曾莞婷）

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曾莞婷雖然工作滿檔，但對於自己的身材管理仍十分嚴格，即使忙碌，也會找時間到健身房報到，她3日在IG曬出自己去運動的照片，逗趣地說：「我運動也不是想要讓自己變得多厲害～只是想要多吃一點而已⋯⋯阿婷錯了嗎⋯⋯。」

只見照片中，曾莞婷上半身只穿著短版運動背心，讓豐滿上圍呼之欲出，她更大方露出纖細蠻腰，大尺度的性感模樣，讓網友看了直呼：「隱約馬甲線耶」、「女神穿這樣太犯規了」、「女神太美了」、「慘了！鼻血止不住」。

▲曾莞婷。（圖／翻攝自IG／曾莞婷）

▲曾莞婷運動穿著性感。（圖／翻攝自IG／曾莞婷）

事實上，已經36歲的曾莞婷，外貌仍保養得宜，她曾透露平時除了運動之外，在日常生活中也很注意維持體態，會邊看電視邊雙手緊扣、掌心朝上，然後用力往上頂，搭配踮腳在客廳走路，維持至少2小時，睡前還要再抬腳半個小時。此外，她吃飯時不碰澱粉，只吃菜不吃飯，拍完戲劇、電影或代言的廣告後，才會犒賞自己放膽吃。

▲曾莞婷。（圖／翻攝自IG／曾莞婷）

▲曾莞婷勤於健身，保持完美身材。（圖／翻攝自IG／曾莞婷）

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