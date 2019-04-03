張軒睿喊Selina「1個字」…2肢體接觸甜炸！鬆口認：想確定交往

記者許皓婷／綜合報導

Selina（任家萱）和張軒睿參加陸綜《女兒們的戀愛》，在節目上甜蜜又自然的互動，常成為討論焦點。最新一集中，兩人到動物園約會，還一起坐了貓空纜車，期間還2度有肢體上的接觸，又是靠肩膀、又是勾手，感情再升溫，彼此之間更是充滿粉紅泡泡。

▲張軒睿和Selina到動物園約會。（圖／翻攝自微博）



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《女兒們的戀愛》3日釋出最新一集，張軒睿和Selina到了台北市立動物園約會，他一路上貼心地幫女方揹包包，在對方因天氣炎熱不耐煩時，他更體貼地用扇子搧風，努力逗女生開心。種種舉動都讓Selina感到非常窩心，她更大讚張軒睿有顆敏感纖細的心，能時刻察覺到自己的不對勁，她更在兩人坐遊園纜車時，靠在對方肩膀睡覺，互動甜蜜爆表。

▲Selina靠著張軒睿肩膀睡覺。（圖／翻攝自微博）



而Selina、張軒睿逛完動物園後，接著去貓空坐纜車，但男方疑似有懼高症，全程非常害怕，她則拉著對方的手臂，不斷安慰「不要怕」，男方更在中途脫口喊她「萱」，互動非常甜蜜，兩人坐完纜車步出大門時，她更自然而然地勾著男方的手，張軒睿事後也坦言：「她勾我的手的時候，我覺得那感覺很好。」

▲張軒睿和Selina坐纜車。（圖／翻攝自微博）

Selina經過幾次約會相處後，越來越確定自己的心意，也似乎已經拋開一開始對於兩人年紀差距的包袱，男方許多貼心的舉動，也讓她坦言：「我覺得有被疼愛的感覺。」而張軒睿經歷過家中變故，退出約會又再度回來，也讓他更加珍惜彼此，他更吐露心聲：「我們現在是不是交往的狀態，我想要確定這個。」讓觀眾格外期待兩人的後續發展。

▲張軒睿和Selina吐露心聲。（圖／翻攝自微博）