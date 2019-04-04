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《聲林》呂學翰素人圓夢　成贊薇、馮玟璇小師弟

記者許逸群／台北報導

19歲正在就讀清華大學音樂系的呂學翰，從《聲林之王》前26強受到各界矚目，IG從一開始的200人飄到上萬人同步追蹤，日前在愚人節（4月1日）簽約全新經紀公司，正式成為《聲林》贊薇與馮玟璇的小師弟，還讓粉絲誤以為是一場騙局。

▲呂學翰。（圖／藏雲娛樂提供）

▲呂學翰被經紀公司簽下，正式出道。（圖／藏雲娛樂提供）

平時就讀音樂系的呂學翰，為了歌唱夢想參加各式各樣的音樂比賽，去年在《聲林》海選的最後一個關卡，受到綜藝教父王偉忠的賞識，最終晉級到棚內的錄影。年紀小小的他有一股不畏艱難的傻勁，一心圓夢的他在導師合作賽與蕭敬騰合唱《幻聽》時，不僅從中學了許多技巧，也因為兩人聲線的反差，在舞台上留下一首默契十足的佳作。

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▲呂學翰。（圖／藏雲娛樂提供）

▲呂學翰時常收到粉絲鼓勵，已有一定人氣。（圖／藏雲娛樂提供）

《聲林》賽後，呂學翰沒有放棄歌唱和創作夢想，繼續著尋找著合適自己的舞台，在中原大學「捧星計畫」的比賽中拿下前三名佳績，更參加「台大音樂節」的音樂創作甄選，人氣也維持飆升，並擔任交通大學「金GO盃」歌唱比賽的宣傳大使。

接下來，呂學翰透過經紀公司的規劃與安排，校園演出滿檔的他還要兼顧清華大學的課業壓力，直呼：「一定要做好學生歌手的榜樣，希望自己能兼顧自己清大在學的課業壓力和抓住追逐音樂的夢想的機會，他也趁機也鼓勵要參加《聲林2》的朋友們，不要想太多，有夢想就一定要去把握住。」

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聲林, 聲林之王, 呂學翰, 贊薇, 馮玟璇

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