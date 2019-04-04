黃秋生「變態→暖男」形象大逆轉！劉德華狂讚：很厲害

記者林映妤／台北報導

黃秋生主演港片《淪落人》細膩動人的演技深深觸動影迷，電影更入圍了本屆香港電影金像獎8項大獎，黃秋生個人則5度入圍香港金像獎影帝。此前他已先聲奪人拿下香港電影導演會和香港電影評論學會最佳男主角，以及義大利遠東電影節終身成就金桑獎，連劉德華都忍不住讚：「一拍戲就中了一堆獎，很厲害！」

《淪落人》日前台灣首場放映，近200位觀眾被電影感動，導演陳小娟親臨現場進行映後座談，觀眾立刻被圈粉，甚至有許多影迷圍在電梯口要求簽名拍照，熱情感動陳小娟。

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▲《淪落人》導演陳小娟和熱情影迷合照。（圖／甲上提供）

有觀眾問及電影中似乎特別強調「夢想」的主題，導演說：「其實每個人都應該有夢想，但這部電影要呈現的不僅只是『夢想』，電影中也談到親情、友情甚至愛情，這些東西在現實生活中都非常需要，這個社會需要更多的溫暖和愛。」

許多觀眾也對黃秋生的演技大為讚賞，電影中他首次挑戰胸部以下癱瘓的高難度角色，每一場戲都需要嚴格控制身體狀態，就連癱瘓人士會捲曲的手指和腳趾都細膩到位。其中有幾場女主角需移動黃秋生的戲，因為姬素孔尚治實際上抱不動黃秋生，但黃秋生卻用肢體和眼神的生動演出呈現2人的互動。

粉絲為黃秋生的精湛演技喊讚，「完全顛覆了以往對黃秋生的印象，深深被他動人的演技著迷！」而片中他鼓勵女主角姬素孔尚治追求夢想的真摯情誼也讓觀眾大讚根本是新世代暖男代表！

▲▼觀眾紛紛大讚黃秋生動人演技。（圖／甲上提供）

陳小娟表示香港的菲籍員工為數眾多，但很少有這類題材的電影，「秋生哥答應演出是因為很少有電影說出外傭的故事，他雖知道我們經費有限卻爽快答應演出。一路支持我們完成這部作品。」《淪落人》4月19日上映。