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《冰與火之歌》最新預告！瓊恩雪諾後面站了「她」　粉哭：世紀重逢

記者蕭采薇／綜合報導

人氣影集《冰與火之歌：權力遊戲》將於2019年畫下句點，最終季也即將4月15日開播（台灣時間）。在第五季「領便當」的要角瓊恩雪諾（基特哈靈頓飾演）也在最終季復活，並在預告中與感情深厚的「妹妹」艾莉亞重逢了。

▲▼《冰與火之歌：權力遊戲》瓊恩雪諾（基特哈靈頓飾演）與感情深厚的「妹妹」艾莉亞重逢。（圖／翻攝自YouTube／GameofThrones）

▲《冰與火之歌：權力遊戲》瓊恩雪諾與「妹妹」艾莉亞重逢。（圖／翻攝自YouTube／GameofThrones）

在《冰與火之歌：權力遊戲》最新40秒預告「生存」中，瓊恩雪諾站在神木林中，身後則出現了他在史塔克家族中曾經最親近的「妹妹」艾莉亞史塔克（麥茜威廉斯 飾）的身影。預告中瓊恩雪諾以旁白訴說「我們必須終結這場戰爭」，最後則以艾莉亞滿臉血的逃避敵人追殺作結。開頭短短幾秒的畫面，就已經讓戲迷們興奮的說：「這根本是世紀重逢！」

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▲▼《冰與火之歌：權力遊戲》瓊恩雪諾（基特哈靈頓飾演）與感情深厚的「妹妹」艾莉亞重逢。（圖／翻攝自YouTube／GameofThrones）

▲《冰與火之歌：權力遊戲》瓊恩雪諾與「妹妹」艾莉亞重逢。（圖／翻攝自YouTube／GameofThrones）

瓊恩雪諾在《冰與火之歌》第5季的最後被殺害了，但是之後又復活，這樣的劇情卻讓戲外的基特哈靈頓患上焦慮症了。基特哈靈頓在受訪時稱：「我真的不喜歡那部劇把所有的關注都聚集在瓊恩雪諾身上，當你成為了一部電視劇緊抓人心的那個人，然後那部電視劇本身又有一定的關注度，這種時候所有的關注又都在你身上，這真的太他X的嚇人了。」

▲▼「瓊恩雪諾」基特哈靈頓。（圖／《冰與火之歌：權力遊戲》劇照）

▲「瓊恩雪諾」基特哈靈頓。（圖／《冰與火之歌：權力遊戲》劇照）

基特哈靈頓坦言那是自己參與該部電視劇以來，最黑暗的時刻，「我覺得應該感恩自己所擁有的，但我卻在懷疑自己到底會不會演戲，就像是在一個派對中，那個派對越辦越好，覺得自己來到極限了。」這些不安的感受堆積在心裡，卻無人可以傾吐，因此基特哈靈頓決定尋求幫助，接受心理治療，之後病情才逐漸好轉。

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瓊恩雪諾, 冰與火之歌：權力遊戲, 權力遊戲, 艾莉亞

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