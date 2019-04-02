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林峯舊愛斷開百億小開！　豪門夢碎親口認單身

記者韓景樺／綜合報導

藝人吳千語2018年斷開前男友林峯，事後傳出她早在分手前便和身家百億的「富三代」施伯雄（Brain）有曖昧，但因女主角始終未證實此事，讓外界霧裡看花。而日前港媒報導，她近期疑似已和施伯雄分手，正式恢復單身。

▲▼吳千語。（圖／翻攝自微博／Karena吳千語）

▲吳千語。（圖／翻攝自微博／Karena吳千語）

吳千語身材火辣、外貌姣好，2012年曾和香港一線男星林峯交往，男方更多次公開示愛，對小自己12歲的女友可說是有求必應，極為寵愛。愛得火熱的2人多次被傳好事近，卻於2018年宣告結束5年戀情。

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分手後的2人各自精彩，吳千語忙工作之餘，也曾被目擊和施伯雄出國度假，返回香港後更一起回到位於舊山頂道的曉峰閣愛巢。當時吳千語還因2人同居處與舊愛的住所相距不遠，而被媒體追問是否有巧遇過林峯，卻被她拒絕回應。

▲▼吳千語。（圖／翻攝自微博／Karena吳千語）

▲▼吳千語。（圖／翻攝自微博／Karena吳千語）

▲吳千語身材超好。（圖／翻攝自微博／Karena吳千語）

但近日吳千語接受香港《蘋果日報》訪問時，卻把「專注工作」掛在嘴邊，面對記者詢問現在是否恢復單身，她也肯定地回答「是，是單身！」間接證實了她已和施伯雄分手的消息。

而面對外界對個人戀情的捕風捉影，吳千語2日下午也透過微博發文「我的回應是不想媒體再追問我的感情並衍生一些不實的報導，如果想了解真實的我，歡迎到我的個人官方平台。」不希望感情成為被關注的焦點，她在文末也為自己打氣，期待能努力完成更多好作品。

▲▼吳千語。（圖／翻攝自微博／Karena吳千語）

▲吳千語2日在微博發文。（圖／翻攝自微博／Karena吳千語）

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吳千語, 林峯, 施伯雄

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