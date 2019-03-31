小S大女兒參加啦啦隊錦標賽　Elly曝媽媽看到「腳尖」激動了

記者林彥君／竹北報導

徐熙娣（小S）的舞藝精湛，就讀台北市私立復興高中的大女兒許曦文（Elly）也繼承衣缽，Elly今（31日）參加在新竹縣竹北體育館舉辦的107學年度中等學校啦啦隊錦標賽「啦啦舞小團體爵士組」，Elly和6位團員穿亮綠色舞衣，在賽場中優雅跳躍、翻滾、旋轉、一字馬，乍看像7隻翩翩飛舞的彩蝶。

▲小S女兒Elly（右2）參加舞蹈大賽。（圖／記者林彥君攝）

復興高中參賽團隊在上場前圍圈彼此小聲打氣，Elly的表情略顯嚴肅，上場後臉上都掛著笑容，不疾不徐的做滿每個動作，下場後她心情略為放鬆，和同學們分享跳完的心情。Elly透露和團員為了練舞，每天在早自習空檔、中午午飯後、下課後等課餘時間擠出至少4小時排練，會不會覺得辛苦？Elly語氣堅定的說：「不會！我很享受在舞台上的感覺。」

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▲小S平時會示範舞蹈動作給大女兒看。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

小S因出國未出席觀看女兒演出，Elly說平時媽媽會叮嚀她的舞步，也會親自示範，「媽媽每天都會叫我跳舞給她看，她很要求腳尖的線條，會很激動，『腳尖！許曦文腳尖！』」爸爸在她比賽前則鼓勵她，「上台不要緊張，盡力做到最好。」

Elly認為在團隊練習時，培養默契最困難，但在長時間相處後，團員彼此都有好默契。帶隊的莊老師看完團員在比賽的表現，打了88分的高分，謙虛的說：「學生還有進步的空間，她們都不是科班的小朋友，利用課餘時間練習，學校學術並重，注重課業外，還需兼顧學術專業，讓學生從中學習時間管理。」

▲小S有3個寶貝女兒。（圖／取自小S臉書）

中等學校體育總會今年與ETtoday首度合作舉辦「高校啦啦隊之星人氣票選」，票選分為男、女子組，小S的13歲大女兒許曦文（Elly）在16位同學中獲得票選第二名，晉級參加現場「107 HCL STAR啦啦隊之星比賽」，將在今（31日）下午4點進行。

▲小S女兒Elly（右2）和同學參加舞蹈大賽，由莊老師（左1）帶隊參賽。（圖／記者林彥君攝）