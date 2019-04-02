陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主偷跟身後錄影」暴怒開罵！

記者張筱涵／綜合報導

香港藝人陳冠希2017年喜迎寶貝女兒Alaia Chen，現在孩子大了也會帶著一起出門遊玩，1日就在日本逛街時迎面而來有人要求合照，禮貌拒絕後卻發現對方喃喃自語，又一個轉頭發現被跟著直接大爆發！

▲陳冠希和秦舒培育有1女。（圖／翻攝自秦舒培IG）

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大陸某直播主1日在日本邊逛街邊直播時，巧遇陳冠希的時候詢問能不能拍照，可以看見對方笑著婉拒「我跟小孩子啊，不好意思，今天」，後來他告知正在直播中後說著：「陳冠希老師罵人了，陳冠希老師罵人了，看到了嗎？」

▲陳冠希笑著拒絕和女兒在一起不方便合照。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

陳冠希見到直播主轉過來笑後就開始覺得很不愉快，走過去就對著鏡頭說︰「你告訴大家下次見到我就不要這樣了，好嗎！你有禮貌你就不會轉過來笑了好嗎！」該直播主可能想緩和氣氛說會笑、會轉過去是在說陳冠希很帥，隨後跟在對方和女兒的左後方。

陳冠希一轉頭發現直播主就在身後且還在持續拍攝，整個人大爆發質問：「你還在直播什麼呢？你要拍什麼？」一聽到對方反說有10萬人正在收看直播也完全不畏懼繼續嗆：「10萬人？我的微博有3000萬人！你想怎麼樣啊？你還跟著我？你剛剛不是走那邊嗎？你問你直播的人你往哪裡走，我跟我小孩子，你不要亂搞我，好不好？」

▲陳冠希發現原本和自己反方向的直播主出現在身後爆氣。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

雖然直播主覺得自己很委屈，雖然跟在身後但其實鏡頭沒有對著陳冠希。但網友看了以後都覺得他的確很踰矩，「首先他一開始笑著打招呼了，也說了今天跟小孩一起不方便合影，那你幹嘛還轉身跟過去接著拍」、「對陳沒好敢，但人家帶著小孩已經禮貌拒絕了，你還追著人家，這是什麼意思呢，不是找抽嗎」。

►直播主影片。