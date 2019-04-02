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陳意涵「懷孕只胖4kg」！　被通知「寶寶胎位不正」崩潰

娛樂中心／綜合報導

陳意涵2月順利生下豬寶寶兒子「小初」，懷孕期間她照常運動，雙腿纖細如少女，到了9個月孕肚都還是平的，讓人直呼不可思議。卸貨後她氣色極佳，身材恢復超快，她透露孕期只胖了4公斤，沒有刻意忌口，但因為胎位不正，寶寶最後只能剖腹產，讓夢想能在水中生產的她大受打擊。

據《蘋果日報》報導，陳意涵在懷孕期間最胖只到51公斤，目前生完才1個月就比產前還瘦，降至46、47公斤，她透露整個孕期只胖了4公斤，被問到其中秘訣，她直言可能是自己有運動習慣，懷孕時也沒有中斷運動，新陳代謝因此很好，不太容易水腫，也不會刻意節食，反而是三餐一定要吃，但會控制自己不要吃消夜。

▲陳意涵。（圖／翻攝自陳意涵臉書）

▲陳意涵。（圖／翻攝自陳意涵臉書）

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原本對水中生產有很大憧憬的陳意涵，產前一直在研讀各種自然產的相關書籍，沒想到卻被診斷出寶寶胎位不正，只能靠剖腹生產，讓控制狂的她很崩潰。雖然產後身材恢復快，但她不僅沒有妊娠紋，胸部還變大，讓不少媽媽網友超級羨慕。

從宣布懷孕開始，陳意涵瑜珈和跑步幾乎不間斷，有時間還會去游泳、爬山，熱愛運動的習慣，並沒有因為懷孕而改變。研究指出，適當的有氧運動對孕期其實好處多多，不僅能改善懷孕初期孕吐不適，更能促進血液循環、預防妊娠糖尿病，只要量力而為就不需要過度擔心。

▲▼ 陳意涵懷孕依然少女貌 。（圖／翻攝自陳意涵FB）

▲陳意涵孕期照常運動。（圖／翻攝自陳意涵臉書）

陳意涵曾分享自己的飲食菜單，「其實還沒懷孕前，把自己吃太胖，所以數字才會沒增加太多。」她不節食，反而是「擇食」來控制體重，像是她吃優質澱粉來幫助代謝脂肪，天然蔬果也多攝取，飲食秉持少量多餐，若餓了會蒸地瓜、馬鈴薯、山藥等食物來吃。

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