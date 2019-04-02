王源剪頭髮了！「眉上3公分短瀏海」　新髮型帥哭女粉：又戀愛了

記者李玟儀／綜合報導

大陸男團TFBOYS的3位成員在2018年全數成年，從小男孩變身為大男孩除了年齡的不同，3人也從髮型上做出改變，從以前千篇一律的「脆笛酥小瓜呆」髮型，到逐漸露出額頭，先前易烊千璽跟上潮流剪了「狗啃瀏海」，近日王源的新髮型也曝光，清爽造型頗獲好評。

▲王源過去瀏海長度大多在眉眼之間。（圖／翻攝自微博／王源）

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王源和TFBOYS其他兩位好夥伴一樣，在成年之前髮型永遠是最樸實的造型，平順又整齊的髮型，就是學校裡乖巧、聽話的好學生形象。成年之後終於擺脫厚重的平瀏海，額頭終於有機會透氣，不過瀏海長度大多數還是維持在眉毛到眼睛間位置，和過去相比，髮型活潑不少，就像日系漫畫裡的夢幻男主角。

最近髮型又有新突破，王源搭機時，在機場被粉絲發現新髮型，眉上3公分的短瀏海，成了古裝造型之外，罕見露出最多額頭的一次，和過去奶萌形象不同，俐落的髮型讓他看起來更有精神、更man、更突顯五官，而且更貼近於他一直追求的「剛」的形象，帥度再上一階。

▲王源新造型。（圖／翻攝自微博／CoconutBoys）

有趣的是，剛換新髮型的王源有點害羞，戴著口罩的他起先還能泰然自若地面對粉絲的鏡頭，但沒過多久卻靦腆地把外套拉高罩住頭，躲在外套下的他不好意思地偷笑，瞬間從「源哥」萌化成「小源」，而網友也給新造型滿滿的正面評價，直誇這是他最好看的髮型之一了。