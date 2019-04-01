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港陽光男星演自閉症做足功課　柯Ｐ成參考對象

星光好選喆 簡立喆

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲《G殺事件》左起李任燊、陸駿光、陳漢娜和導演李卓斌接受《星光好選喆》獨家專訪。（ETtoday攝影中心拍攝）

主播簡立喆、記者王筱筑／專訪報導

前所未見的港片《G殺事件》， 是香港新銳導演李卓斌的首部電影長片，電影裡飾演自閉症天才的男主角李任燊，花3個月時間準備這艱難角色才成功演出，當初為了揣摩這個角色，就連台北市長柯文哲，都成了李任燊的研究對象，看遍了柯P在各公開場合演講的影片。

▲▼《G殺事件》杜汶澤、李任燊、陳漢娜、黃璐。（圖／双喜提供）

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▲《G殺事件》演員李任燊。（圖／双喜提供）

新生代港星李任燊在片中飾演患有亞斯伯格症的天才，他認為《G殺事件》好看之處，就是每個角色風格大不相同，讓人感到有趣：「當你再繼續看下去，會覺得想把每個細節都看仔細，然後就覺得每個人的性格也好、故事也好，只要這幾人拼在一起，整件事情一下子就通了，每個人的故事都很值得看，而且每個細節都要留心啊！」

李任燊表示因為導演要求高，他從試鏡到開拍前做足了角色功課，花了3個月時間看紀錄片和電影《雨人》等相關題材作品；聽說台北市長柯文哲也是亞斯伯格症患者，李任燊還特別翻找出所有柯文哲在公開場合的演說，如何和記者應對進退，柯Ｐ成為李任燊的最佳參考對象。

除此之外，李任燊也和求教擔任志工的朋友牽線，實際去和亞斯伯格症患者相處，拍攝現場也幾乎都在獨處，就為了讓自己更能進入角色，導演李卓斌則補充因為劇本有點反傳統，所以會希望自閉症演出來，看起來就和正常人一模一樣，但又有那麼一點不同，「然後我希望他們全部演戲的時候，不是在臉部上演，是從心裡面演出來。」

▲▼《G殺事件》杜汶澤、李任燊、陳漢娜、黃璐。（圖／双喜提供）

▲《Ｇ殺事件》裡面杜汶澤和李任燊有不少氣氛緊繃的對手戲。（圖／双喜提供）

導演李卓斌首次執導電影長片，就用新穎的敘事方式，以英文字母「G」將故事環環相扣串連，他表示因為編劇看過自己以前作品，知道他喜歡用一點點的線索，堆出一整個橋段出來，所以討論時兩人都很有共識。電影劇情雖神秘離奇，但李卓斌也認為要給觀眾帶來不同意義：「我一直覺得如果你感到非常絕望的時候，也千萬不要放棄，因為你肯定可以走出來，肯定可以擁有有希望的未來。」，他鼓勵大家從絕望中也要看到希望，並且不輕言放棄。

《G殺事件》故事描述一起斷頭命案的發生，帶出了六段奇情故事，資優女學生、憂鬱音樂家、自閉症天才、超狂刑警、妓女後母、斯文教師，都被英文字母「G」將故事串聯，帶出了一段接一段糾結的事件，電影裡每個細節都勾畫著錯綜複雜的人事物，在壓抑的城市裡，人們用不同的方式追求解脫，這一夜命案，原來並非偶然；電影現正熱映中。

▼全球精彩娛樂獨家報導，請鎖定每個星期一下午兩點首播、星期日晚間八點重播的《星光好選喆》。（四月份開始調整時段）

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G殺, G殺事件, 星光好選喆, 李任燊, 柯文哲

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