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九把刀PO「一家三口」…罕同框周亭羽！崩潰告白：最好的離別

記者許皓婷／綜合報導

九把刀2016年3月宣布與周亭羽交往，隔年12月正式登記結婚，但兩人婚後卻依舊低調，鮮少同框放閃，他1日則罕見地在FB上PO出「一家三口」全家福，但背後原因卻藏著洋蔥。

▲九把刀一家三口同框。（圖／翻攝自Facebook／九把刀）

▲九把刀、周亭羽2017年登記結婚。（圖／翻攝自Facebook／九把刀）

九把刀1日在FB罕見PO出「一家三口」同框照，但卻是因為他14年的愛犬阿魯病逝，他無奈地透露自己在簽書會結束後，返家途中非常擔心阿魯，「在高鐵上打電話給老婆問阿魯狀況，老婆說整天都在發燒的阿魯，突然退燒了，也吃了一點點東西，叫我不要太擔心」，但他回到家後大概快九點，阿魯則躺在地上，吸著氧氣睡覺。

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▲九把刀一家三口同框。（圖／翻攝自Facebook／九把刀）

▲九把刀「一家三口」同框。（圖／翻攝自Facebook／九把刀）

礙於阿魯一直高燒不退，九把刀和周亭羽便決定趁醫院還沒下班前，帶牠去打個新點滴，殊不知才剛出門，他無奈地透露：「還沒進電梯，阿魯就尿出來了，口鼻也滴出了很多帶血的液體，我馬上跟老婆說：『快進去，阿魯要走了。』」想讓愛犬在熟悉的家中安靜離去，「我握著阿魯軟軟的手掌，念起了藥師咒，希望佛菩薩能引領阿魯去更好的地方，將來務必跟我們再有更好更好的緣份」。

雖然阿魯最終離開了，但九把刀還是感謝上天：「阿魯趴在自己的家裡，完全沒有掙扎，沒有痛苦，沒有針也沒有藥，只有她的主人，以及這個世界上最照顧她最寵她最寶貝她的人，陪著她，握著她的手，一次次說著感謝，說著祝福，說著我們一定要再相見。」他更坦言：「雖然我一直哭一直哭，但我好替阿魯高興。無法比這樣的離別更好了。」

▲九把刀一家三口同框。（圖／翻攝自Facebook／九把刀）

▲九把刀的愛犬阿魯逝世。（圖／翻攝自Facebook／九把刀）

對於阿魯14年的陪伴，九把刀透露：「老婆說她遇到阿魯以後，才知道這個世界上真的有不求回報這四個字。」他也表示：「在我最傷心難過的時候，常常坐在地上發呆，阿魯都會默默走過來，將她的額頭頂著我的額頭，磨啊磨，蹭啊蹭，我就能獲得一百萬分的勇氣…再見了阿魯，我已經開始想妳了，很想很想無敵想。」言語間充滿對愛犬的不捨及疼愛。

【九把刀FB全文】

我不知道可以這麼好。

也許我用了很搞笑的方式寫了想快點從簽書會現場回家的心焦，但阿魯真的是好讓人掛念。
在高鐵上打電話給老婆問阿魯狀況，老婆說整天都在發燒的阿魯，突然退燒了，也吃了一點點東西，而且今天大哥一家人跟芷瑤都有來找她玩，叫我不要太擔心。

回到家的時候大概是快九點，阿魯躺在地上，吸著氧氣睡覺，我喊著：「魯滴！二哥哥回來啦！」從後面抱著她，
她沒什麼大反應，我只好從前面抱抱她，讓她看清楚是二哥哥回來了。

阿魯溫柔地看著我，真乖。我用濕紙巾仔細清理她的耳朵，她很喜歡，
每次我這麼做，她都會把頭塞過來要我弄久一點。這次，即使阿魯沒有力氣把頭塞過來了，我還是仔仔細細用掉了六張濕紙巾。

阿魯沒力氣使喚我，但還是好溫柔地看著我。我想她非常的疲倦。

我趴下，將額頭貼著阿魯的頭頂，更認真感覺她的心念。

這陣子很多人推薦我寵物溝通師，可以知道家裡的貓狗在想什麼，
老實說，不管我信不信寵物溝通師的心電感應能力，身為一個經常跟阿魯說話、唱歌、擁抱、露營、散步了近十五年的我，阿魯有什麼話想跟我說，我會知道的。我一定會知道的。怎麼可以認為自己不會知道。

阿魯很累，很軟，把臉稍微別開了氧氣罩。

......是嗎？

我摸摸她的雙耳：「魯滴，謝謝妳陪二哥哥生活了十四年，這十四年都非常棒喔！妳上班上得很好！真的非常棒！
每天都很棒哥，很超級喔，超過一百分，是宇宙神犬喔！如果妳還想繼續努力，二哥哥用盡一切所有的方法
都會跟妳一起努力下去，我們都不要放棄。如果妳真的好累，不想努力了就讓二哥哥知道好嗎？
二哥哥一定會知道的對不對？妳要想辦法讓二哥哥知道妳很累了，二哥哥一定會讓妳好好下班……」

我大概說了很久，久到老婆都好奇地趴過來一起聽。

額頭碰額頭，我繼續說：「妳很愛吃東西二哥哥就餵妳吃好多東西，二哥哥去哪裡都想帶著妳，
二哥哥真的很愛妳，亭亭也很愛妳，我們都寵寵妳。妳如果很累了，想下班了，現在二哥哥跟妳說，OK，下班許可……」

老婆等我碎碎念完，開始討論著應不應該趁左岸動物醫院還沒下班前，去打個新點滴，因為醫院懷疑阿魯一直高燒，
是因為阿魯對原先使用的抗生素有了抗藥性之類的，不妨換一種抗生素試看看。我們很快做出結論，快去吧，不要有遺憾。

我抱著魯屁，老婆抱著魯頭，不料兩個人才剛剛抱魯出門，
還沒進電梯，阿魯就尿出來了，口鼻也滴出了很多帶血的液體，我馬上跟老婆說：「快進去，阿魯要走了。」

老婆雖然覺得阿魯會活一百年，還是被我的警覺嚇到，接下來完全配合我的預感行動。
我火速搬出阿魯習慣的睡床跟她的摯愛食碗，放在她身邊，跟老婆一起擁抱阿魯，跟她說說話。
我握著阿魯軟軟的手掌，念起了藥師咒，希望佛菩薩能引領阿魯去更好的地方，將來務必跟我們再有更好更好的緣份。

老婆的身體是配合我的心念，但老婆的心深處還是不相信阿魯會在今晚下班。
她真的，天真近乎拗直地相信只要她盡心盡力投注一切地照顧阿魯，幫她安排針灸，安排屁股腫瘤注射治療，
買了所有能買的狗狗護具，不放棄地將超營養的食物剁碎絞爛，引誘餵食，阿魯就會一直活下去。
我們甚至在前幾天還預購了一台很厲害猛爆強的新推車，想說阿魯不能走路了也沒關係，
我們就推著她在公園繞來繞去也很好。老婆還預約了復健課程，期待她重新健步如飛。

但躺在我手掌上的阿魯，舌頭不受控制，呼吸越來越微弱。

我打電話給大哥，要他快點過來：「阿魯真的要下班了。」

大哥趕過來的時候，大概是九點五十分吧。大哥陪著我們撫摸阿魯。那時她的瞳孔已開始放大。十點時，媽媽突然打電話給我，問我阿魯最近的狀況，我索性開擴音，讓媽媽跟阿魯說聲再見。

媽媽結束通話的那一刻，阿魯的呼吸漸漸消失。十點二分。

放在我掌心的魯頭，重量感變得很奇異。不是沉重，而是鬆了。

我說，阿魯，魯滴，魯滴滴，阿魯蛋，魯條，魯寶，魯寶貝，柯魯咪，妳是我看過最多名字的好小狗，妳知道為什麼嗎？因為我們好疼妳，二哥哥真喜歡妳。妳去了另一個地方，一定要跟其他的阿狗說妳的主人說妳一百分，是宇宙神犬，我們都很喜歡妳上班的每一天。

老婆如往常幫阿魯刷刷牙，那是她跟阿魯每天都要進行的愛的交流。

我將puma的羊毛氈玩偶放在阿魯的鼻子旁。

我說，阿魯，妳有看到puma嗎？puma，你在嗎？阿魯是你的妹妹，你要保護她，罩她，就跟我們以前約定的一樣。
帶阿魯去菩薩那邊上課，兩個都要乖……

大哥摸著阿魯的胸口，已經沒有心跳。

我很確定，那張忽然出現在售票機螢幕的18:35出發的車票，是我十年來遇到最大的奇蹟。否則當阿魯下班的時候，
我只能在註定來不及的高鐵上，大約台中的位置呆呆地哭，就跟以前puma下班時那樣，
那麼重要，別離時我竟無法在他身邊。肯定是十二夜的陰德值轉化，上天給了我鄭重道別的禮物。

所以，雖然我一直哭一直哭，但我好替阿魯高興。

無法比這樣的離別更好了。

阿魯趴在自己的家裡，完全沒有掙扎，沒有痛苦，沒有針也沒有藥，只有她的主人，
以及這個世界上最照顧她最寵她最寶貝她的人，陪著她，握著她的手，一次次說著感謝，說著祝福，
說著我們一定要再相見。真的好好喔，我太欣慰了。雖然一直哭但我真的好想大笑大叫。
這個世界好棒，對阿魯好好。太幸福了。

常常一起照顧阿魯的該邊也來了，我們四個人一起將阿魯抱到她最喜歡的床上。

阿魯以平常慣用的姿勢，完美地睡了。

老婆流著眼淚說：「遇到阿魯以後，我才知道這個世界上真的有不求回報這四個字。」

真的，明明就是一直吃東西，一直尿尿大便，一直好需要被各種照顧的生物，卻是整個家裡最好的那部分。
不求回報，卻永遠收到無限大的愛。那幾天，在我最傷心難過的時候，常常坐在地上發呆，
阿魯都會默默走過來，將她的額頭頂著我的額頭，磨啊磨，蹭啊蹭，我就能獲得一百萬分的勇氣------
這個世界上還有一個無條件信任我的生物，就是妳，宇宙神犬阿魯。我會努力。我會，我真的會。

再見了阿魯。我已經開始想妳了。很想很想無敵想。

下次見面時，妳已經可以自己開冰箱……這是妳最大的心願我知！

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