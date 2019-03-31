ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

漫威首位出櫃英雄！《永恆族》爆男主角是gay「愛過金鋼狼」網：接吻畫面太美

記者洪文／綜合報導

漫威電影將在《復仇者聯盟4：終局之戰》之後開啟全新篇章，而即將在2020年推出新片《永恆族》（The Eternals）備受矚目，現在爆出主角將是漫畫中同志身分的「大力士」海克力士（Hercules，又譯：赫拉克勒斯），而且漫威工作室正在尋找「出櫃男星」演出，將是漫威首位男同志超級英雄。

▲▼漫威電影《永恆族》傳出男主角是海克力士，將是首位出櫃英雄。（圖／翻攝自網路）

▲《永恆族》傳出男主角是海克力士，將是漫威首位出櫃英雄。（圖／翻攝自網路）

根據外媒《MCU Cosmic》報導，希臘之神「大力士」海克力士將是《永恆族》男主角。漫畫中他是宙斯的兒子，力大無比，與雷神索爾交戰過好多次，打到後來變成好友，而他的感情史最出名的便是在《Marvel universe Earth-12025》跟金鋼狼有過一段同志情，浪漫接吻畫面令粉絲難忘。

請繼續往下閱讀...

▲▼漫威電影《永恆族》傳出男主角是海克力士，將是首位出櫃英雄。（圖／翻攝自網路）

▲海克力士在漫畫中，曾與金鋼狼有過一段情。（圖／翻攝自網路）

其實漫威總裁凱文費吉一直希望將LGBTQ的角色帶入電影，日前傳出《永恆族》主角徵選條件開出「年齡30至49歲、身材像超級英雄，且『最好是出櫃同志』的演員。」對此，製片Victoria Alonso向《Variety》訪問表示：「這個世界已經準備好了，我們會盡全力找到最棒的卡司。」

▲▼漫威電影《永恆族》傳出男主角是海克力士，將是首位出櫃英雄。（圖／翻攝自網路）

▲海克力士漫畫中BL情節，讓不少腐女暴動。（圖／翻攝自網路）

網友已在期待《永恆族》出現「肌肉男星」演出海克力士，不過目前官方並未證實，不少外媒認為「謠言聽聽就好」：首先，海克力士是以希望神話為基礎，並不是「永恆族」的一員；其次，選角條件只是出櫃男星，並不代表角色也是出櫃同志，而且海克力士男女通吃，嚴格來說應該是個雙性戀。

《永恆族》由大陸女導演趙婷執導，預計2019年9月開拍，2020年底上映。

推薦閱讀

黃鐙輝結婚10年都不知道！　「萁媽真實身分」曝光：他要小心了

黃鐙輝結婚10年都不知道！　「萁媽真實身分」曝光：他要小心了

哲哲突「宣布結婚」認了秘密交往2年！　球球PO婚禮照：是真的

哲哲突「宣布結婚」認了秘密交往2年！　球球PO婚禮照：是真的

17年前來台沒名又沒錢…吳宗憲收留！　懷秋謝恩4前輩「一輩子憲憲家族」

17年前來台沒名又沒錢…吳宗憲收留！　懷秋謝恩4前輩「一輩子憲憲家族」

小玉、笑笑接吻了！　首曝「交往關鍵」緊抱女友：我真的很幸福

小玉、笑笑接吻了！　首曝「交往關鍵」緊抱女友：我真的很幸福

《小飛象》原型超悲傷！　親眼見媽媽被槍殺「死後肚內全硬幣」

《小飛象》原型超悲傷！　親眼見媽媽被槍殺「死後肚內全硬幣」

《炮仔聲》王宇婕穩交7年男友首曝光！　放工「惡女退駕」約會照閃爆

《炮仔聲》王宇婕穩交7年男友首曝光！　放工「惡女退駕」約會照閃爆

獨／小S女兒Elly「啦啦隊之星」奪冠！　走下台哭了：謝謝媽媽支持我

獨／小S女兒Elly「啦啦隊之星」奪冠！　走下台哭了：謝謝媽媽支持我

阿滴開文理全科補習班！　曝超強師資陣容「報名官網藏大亮點」

阿滴開文理全科補習班！　曝超強師資陣容「報名官網藏大亮點」

新人搶鏡MAMAMOO被罵翻！　網推「會躲鏡頭的偶像」讚爆：難怪會紅

新人搶鏡MAMAMOO被罵翻！　網推「會躲鏡頭的偶像」讚爆：難怪會紅

梧桐妹回台灣了！　賈靜雯接機PO照狂喜：終於抱到她

梧桐妹回台灣了！　賈靜雯接機PO照狂喜：終於抱到她

蕭敬騰生日趴「7大咖藝人」全到！　小禎同框賈靜雯…相似度99%網看傻

蕭敬騰生日趴「7大咖藝人」全到！　小禎同框賈靜雯…相似度99%網看傻

I.O.I叫前輩、gu9udan當空氣　金世正爆「後輩大小眼」：人氣不是一切啊！

I.O.I叫前輩、gu9udan當空氣　金世正爆「後輩大小眼」：人氣不是一切啊！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

黃鐙輝結婚10年都不知道！　「萁媽真實身分」曝光：他要小心了

哲哲突「宣布結婚」認了秘密交往2年！　球球PO婚禮照：是真的

17年前來台沒名又沒錢…吳宗憲收留！　懷秋謝恩4前輩「一輩子憲憲家族」

小玉、笑笑接吻了！　首曝「交往關鍵」緊抱女友：我真的很幸福

《小飛象》原型超悲傷！　親眼見媽媽被槍殺「死後肚內全硬幣」

《炮仔聲》王宇婕穩交7年男友首曝光！　放工「惡女退駕」約會照閃爆

獨／小S女兒Elly「啦啦隊之星」奪冠！　走下台哭了：謝謝媽媽支持我

阿滴開文理全科補習班！　曝超強師資陣容「報名官網藏大亮點」

新人搶鏡MAMAMOO被罵翻！　網推「會躲鏡頭的偶像」讚爆：難怪會紅

梧桐妹回台灣了！　賈靜雯接機PO照狂喜：終於抱到她

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

漫威, 永恆族, 海克力士

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 龍女郎暴肥20公斤！「耳朵穴道按摩」3方法鏟肉回春
  2. 主動私訊粉絲「我喜歡你」？　彭于晏IG鬆口親揭「告白真相」！
  3. 李榮浩下飛機一看「被通緝」　驚問：我犯什麼事兒了！
  4. 10歲女兒問「保險套」是什麼？蘇霈教育：婚後才能用
  5. 楊千霈女兒剛滿1歲高燒送急診！　小手扎滿針…哭到撕心沙啞
  6. 老公甜曬湯姆戴利「子彈泳褲抱兒照」　夫夫生活網羨：幸福的模樣
  7. 漫威首位出櫃英雄！《永恆族》爆男主角是gay「愛過金鋼狼」網：接吻畫面太美
  8. 吳宗憲痛罵桃機停車場「動線設計不良」！　趕錄影：氣到血快噴出來
  9. 粉絲「雄性嘶吼」整齊應援！Lovelyz爆衝台下自拍合照
  10. 滾石樂團「主唱病了」巡演取消！　75歲米克傑格：我痛恨這樣倒下

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366