漫威首位出櫃英雄！《永恆族》爆男主角是gay「愛過金鋼狼」網：接吻畫面太美

記者洪文／綜合報導

漫威電影將在《復仇者聯盟4：終局之戰》之後開啟全新篇章，而即將在2020年推出新片《永恆族》（The Eternals）備受矚目，現在爆出主角將是漫畫中同志身分的「大力士」海克力士（Hercules，又譯：赫拉克勒斯），而且漫威工作室正在尋找「出櫃男星」演出，將是漫威首位男同志超級英雄。

▲《永恆族》傳出男主角是海克力士，將是漫威首位出櫃英雄。（圖／翻攝自網路）



根據外媒《MCU Cosmic》報導，希臘之神「大力士」海克力士將是《永恆族》男主角。漫畫中他是宙斯的兒子，力大無比，與雷神索爾交戰過好多次，打到後來變成好友，而他的感情史最出名的便是在《Marvel universe Earth-12025》跟金鋼狼有過一段同志情，浪漫接吻畫面令粉絲難忘。

請繼續往下閱讀...

▲海克力士在漫畫中，曾與金鋼狼有過一段情。（圖／翻攝自網路）



其實漫威總裁凱文費吉一直希望將LGBTQ的角色帶入電影，日前傳出《永恆族》主角徵選條件開出「年齡30至49歲、身材像超級英雄，且『最好是出櫃同志』的演員。」對此，製片Victoria Alonso向《Variety》訪問表示：「這個世界已經準備好了，我們會盡全力找到最棒的卡司。」

▲海克力士漫畫中BL情節，讓不少腐女暴動。（圖／翻攝自網路）



網友已在期待《永恆族》出現「肌肉男星」演出海克力士，不過目前官方並未證實，不少外媒認為「謠言聽聽就好」：首先，海克力士是以希望神話為基礎，並不是「永恆族」的一員；其次，選角條件只是出櫃男星，並不代表角色也是出櫃同志，而且海克力士男女通吃，嚴格來說應該是個雙性戀。

《永恆族》由大陸女導演趙婷執導，預計2019年9月開拍，2020年底上映。