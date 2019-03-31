新人歌手同志夜店開唱！　被「大胸肌裸男抱起來」羞炸

▲Amanda前往同志夜店開唱。（圖／歆動音樂提供）

記者關韶文／台北報導

新人歌手王欣晨（Amanda）30日赴同志夜店G Star開唱，這是她人生第一次去gay bar，又身負表演重任，讓她格外覺得新鮮。Amanda在神秘嘉賓網紅賈許、福福的伴舞下展現舞技，賈許、福福身穿一身黑色皮革簍空勁裝登場，和黑色舞衣的Amanda相得益彰，賈許、福福齊聲說：「老娘可是有準備！」

王欣晨以一襲黑色勁裝在午夜時分登上G Star舞台，以主打歌《UTOPIA夢托邦》打開序幕，Tropical House節奏的曲風飄揚洗腦的旋律，配上由BIGBANG御用國際舞師Kiel編的專屬舞步，剛柔並濟的少女舞姿，夢幻又堅決的態度，立馬讓全場近千舞客看得目不暇給，喬許、福福、Andy等眾舞者也使出渾身解數，掀起當晚高潮。

請繼續往下閱讀...

▲▼Amanda被猛男網紅抱起來，相當害羞。（圖／歆動音樂提供）

Amanda在同志夜店G Star一戰成名，安可聲連連，她也應邀與熱情的同志合影玩自拍，福福與賈許也一把將她公主抱，為彼此的合作拍照留念，王欣晨突然被抱起來，頗為害羞，Andy也參一咖，甜美的王欣晨被讚像隻可愛的美人魚！

Amanda也親民坐在舞池邊享受音樂、欣賞台上的舞姿，時而搖晃身體、也開心與朋友談心說笑，遇到舞客表示讚美，也大方與對方交談、感謝，好感度破百，有人緣的她，還被外國同志行禮、吻手，讚王欣晨在台上的氣場：「Like a Queen！」像個女王般，直呼：「Amazing！」