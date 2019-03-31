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于美人參加長輩壽宴　手肘碰一下⋯兒子竟祝福「永遠不死」

記者林彥君／台北報導

于美人與浩子主持衛視中文台《請問你是哪裡人》，日前進行「電視名人爭霸戰成語能力大會考」單元，于美人笑說有次帶兒子出席一位長輩的壽宴，出發前于美人耳提面命要兒子記得祝福「長命百歲」，一到現場，于美人用手肘頂了一下兒子，沒想到兒子竟說出：「祝陳奶奶『永遠不死』」讓于美人差點暈倒。

▲▼郎祖筠（左起）、楊小黎、梁赫群、浩子、于美人、彭華幹、徐展元。（圖／衛視中文台提供）

▲郎祖筠（左起）、楊小黎、梁赫群、浩子、于美人、彭華幹、徐展元。（圖／衛視中文台提供）

于美人尷尬的說：「我又是教中文的，你知道我壓力有多大嗎？」浩子聽到趕緊接話，當下可以說，奶奶常常運動身體才會得救，這就是「動輒得咎」，歪樓的用法讓全場笑翻。

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來賓郎祖筠也分享用錯成語的經歷，有次她主持尾牙，尾牙當天剛好也是該公司的董事長生日，又是公司20周年慶，可以說是三件喜事同歡。而某位歌手上台前，郎祖筠還刻意提醒要他就算不說好話，也記得不要說壞話，沒想到那位歌手一上台竟然說出：「恭喜董事長您今天就『駕鶴西歸』。」讓一旁的郎祖筠下巴差點沒掉下來。

▲于美人生日，節目飆出高收視。（圖／衛視中文台提供）

▲于美人和浩子主持飆出高收視。（圖／衛視中文台提供）

郎祖筠說當時主桌的人都看著董事長，董事長就看著郎祖筠，讓郎祖筠整個頭皮發麻心想這該怎麼救，還好郎祖筠靈機一動說：「對！因為今天酒席很好，最後一道水果就是『吃好西瓜』(台語，音同駕鶴西歸)」才挽救危機。

《請問你是哪裡人》整個三月播出的節目內容不含重播，25到49歲女性平均收視率高達1.04，收視最高的一集是「看新聞才知買不夠？！你的『財產保險』安全嗎？」25到49歲女性收視率高達1.39，4歲以上則為1.02。

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