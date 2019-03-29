曹雅雯4月開唱「歌單搶先曝光」　翻唱歌后經典：準備好了

記者盧薇淩／台北報導

歌手許富凱、曹雅雯將於4月20、21日舉辦個人專場演唱會，更是曹雅雯入行10年的首次個人演唱會，但她卻不顯緊張，演唱會上反而要挑戰多首歌后級歌單，她自信大喊：「我早就準備好了！」這次除了自己的歌曲之外，她更準備多位天后們的歌，像是鳳飛飛、鄧麗君、江蕙、黃乙玲等。

▲許富凱、曹雅雯4月將舉行演唱會。（圖／記者湯興漢攝）

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歌單部分，曹雅雯雖然有很多的歌都是口袋名單，「這些歌單有我媽媽愛聽的、有我從明日之星比賽時期幫助我奪得百萬的歌、有粉絲票選愛聽的、也有我自己深藏的秘密歌單。」兩人也會互相激盪靈感，許富凱說：「她的一些想法也還蠻跳脫我原本框架的，我們是一起成長的，一起要給觀眾最棒的回憶。」許富凱也小小透露：「唱過這麼多場演唱會，這次歌單全面翻新，也絕對可以讓現場嗨翻天！」

▲曹雅雯透露歌單，將演出多首天后歌曲。（圖／記者湯興漢攝）

曹雅雯最近緊鑼密鼓準備演唱會，也讓她回想起這一路的努力與堅持，想到了家人，她談起這段轉變，她說：「媽媽以前都不支持我踏入演藝圈當歌手，但這十年來，我媽媽應該發現我的笑容與自信都來自於音樂與唱歌吧！」所以父母親轉念開始全力支持她，讓她的心情也更踏實，也希望演唱會能跟爸媽說：「雖然這條路辛苦，但我不會讓妳們失望的！」演唱會門票於寬宏售票開賣。