女神現身左營高鐵站！　「0偽裝」正面被拍…網看傻：真的超大咖

記者潘慧中／綜合報導

楊丞琳出道多年人氣居高不下，儘管工作忙碌，仍不時分享生活點滴，她29日在社群網站上傳一系列美照，「有種少女雜誌街拍感好害羞喔！」眼尖網友馬上認出她的拍照地點：「左營高鐵站！全世界都是妳的伸展台！」

▲▼楊丞琳在左營高鐵站街拍。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）



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照片中，可以看到楊丞琳紮起長髮，露出巴掌臉和搶眼耳環，身穿黑白條紋洋裝，開V挖肩剪裁小露性感，腰際的紅唇圖案流露童心，時而摀嘴羞笑，時而低頭露出靦腆笑容，舉手投足都十分有女人味。

▲楊丞琳完全沒偽裝。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）



雖然在貼文中笑說好害羞，楊丞琳話鋒一轉坦言：「#我臉皮厚成這樣#怎可能害羞#害羞是什麼？！」直率作風迷倒不少網友說：「怎麼看都是童顏少女！」但同時也釣出一票粉絲直哀嚎：「在高鐵我竟然錯過了！」

▲楊丞琳28日搭高鐵自拍。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）



事實上，楊丞琳當天是為了《握三下，我愛你》首映會南下，她28日在Instagram透露上次搭高鐵去高雄是為了演唱會，事隔多月再度南下，並PO出在車廂座位上的零偽裝自拍照，她穿著毛絨絨的厚毛衣哭笑不得地說：「我穿太厚了。」

楊丞琳IG全文Part 1：

上次搭高鐵去高雄是為了#青春住了誰世界巡迴演唱會

這次是為了#握三下我愛你

我只能說 我穿太厚了

楊丞琳IG全文Part 2：

有種少女雜誌街拍感

好害羞喔

Photographer @kevinim

#我臉皮厚成這樣

#怎可能害羞

#害羞是什麼