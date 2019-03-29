《聲林》呂學翰飆海豚音　「爆發女聲」贊薇也服了

記者許逸群／台北報導

選秀節目《聲林之王》療癒系女聲贊薇、清大高材生呂學翰日前參加網路節目《拓客》。節目開始兩人就比拚氣勢，沒想到呂學翰以一首Vitas「海豚音」驚豔現場，讓贊薇也服了。

▲呂學翰飆海豚音讓全場驚豔。（圖／翻攝YouTube）



贊薇與學翰在節目當中分別是歌唱及創作組，錄影之中其實交集並不多，但首次跳tone合作也讓許多網友粉絲留下全新印象，原來贊薇私底下超級幽默。贊薇告別節目上的苦情女孩，又搭上呂學翰慢郎中性格剛好不謀而合，而呂學翰真實又可愛的個性吸引到主持人姐姐要和他約泡湯，不過憨直的他直說：「不行、不行，媽媽會收看！」

請繼續往下閱讀...

▲贊薇與呂學翰PK猜歌。（圖／翻攝YouTube）

贊薇在《聲林》節目上唱出自己的代表作《最好的我》，隨後登上KKBOX華語榜單三個月之久，商演、校園行程滿檔的她，沒有辜負從十年前《星光大道》一路陪伴的粉絲，還被公司音樂製作人舞炯恩要求參加台灣原創大獎的音樂創作比賽，4月20日更要在西門大河岸開售票演唱會。

呂學翰則是在賽後積極創作，目前更以曾在《聲林》唱過的自創曲《我矮又怎樣》參加台大音樂節的音樂作品票選，更受邀擔任交通大學「金GO盃」歌唱比賽的宣傳大使。他表示：「當初很多人不看好他在節目之後的發展，不過，他願意用十年時間來證明自己也能做得到。」