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裘莉爆加入漫威宇宙！3個可能角色「全是爆乳女神」辣翻

記者洪文／綜合報導

安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與漫威工作室正在密談，準備加入演出全新電影《永恆族》（The Eternals），這將是她首度飾演超級英雄，外界也猜測3個可能演出的角色，這些角色在漫畫全是爆乳性感女神，網友不禁相當期待。

▲▼安潔莉娜裘莉。（圖／達志影像／美聯社）

▲安潔莉娜裘莉出席《小飛象》首映會。（圖／達志影像／美聯社）

《永恆族》由華裔女導演趙婷執導，電影細節目前正在保密階段，不過知情人士向《好萊塢報導》表示，故事涉及有宇宙能量的Ikaris、喜歡在人類世界穿梭的Sersi之間的愛情故事，而裘莉目前演出的角色尚不清楚。

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「永恆族」為漫畫傳奇傑克科比（Jack Kirby）在1976年推出的創作，是百萬年前古老的人類種族，由天神族進行基因實驗所創造，擁有操控心理和宇宙能量的能力，人物包括有宇宙能量的Ikaris、喜歡在人類世界穿梭的Sersi、經常被誤認為希臘女神雅典娜的Thena，而在《復仇者聯盟3：無限之戰》的薩諾斯便是永恆族的後裔。

外媒《Screen Rant》分析，《永恆族》有4個女性角色，但是只有3個角色Sersi、Thena、Elysius符合安潔莉娜裘莉演出。Sersi是漫畫中的主角之一最適合她的巨星身分，不過她未來就必須演出很多部漫威電影，就會佔用她很多時間，相對來說Thena、Elysius多以客串為主，佔用時間較少，或許比較能延長她的角色演出壽命。

▲▼《永恆族》Sersi、Thena、Elysius。（圖／翻攝自網路）

▲《永恆族》Sersi、Thena、Elysius。（圖／翻攝自網路）

安潔莉娜裘莉這幾年跟漫威工作室的母公司迪士尼合作順利，包括《黑魔女：沉睡魔咒2》（Maleficent: Mistress of Evil）即將上映，又再度合作小說改編電影《八號出口的猩猩》（The One and Only Ivan），這次假使密談順利，《永恆族》將是安潔莉娜裘莉第一部超級英雄電影。

《永恆族》預計2019年9月開拍，2020年底上映。

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漫威, 永恆族, 裘莉, 安潔莉娜裘莉

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