裘莉爆加入漫威宇宙！3個可能角色「全是爆乳女神」辣翻

安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)與漫威工作室正在密談,準備加入演出全新電影《永恆族》(The Eternals),這將是她首度飾演超級英雄,外界也猜測3個可能演出的角色,這些角色在漫畫全是爆乳性感女神,網友不禁相當期待。

▲安潔莉娜裘莉出席《小飛象》首映會。



《永恆族》由華裔女導演趙婷執導,電影細節目前正在保密階段,不過知情人士向《好萊塢報導》表示,故事涉及有宇宙能量的Ikaris、喜歡在人類世界穿梭的Sersi之間的愛情故事,而裘莉目前演出的角色尚不清楚。

「永恆族」為漫畫傳奇傑克科比(Jack Kirby)在1976年推出的創作,是百萬年前古老的人類種族,由天神族進行基因實驗所創造,擁有操控心理和宇宙能量的能力,人物包括有宇宙能量的Ikaris、喜歡在人類世界穿梭的Sersi、經常被誤認為希臘女神雅典娜的Thena,而在《復仇者聯盟3:無限之戰》的薩諾斯便是永恆族的後裔。

外媒《Screen Rant》分析,《永恆族》有4個女性角色,但是只有3個角色Sersi、Thena、Elysius符合安潔莉娜裘莉演出。Sersi是漫畫中的主角之一最適合她的巨星身分,不過她未來就必須演出很多部漫威電影,就會佔用她很多時間,相對來說Thena、Elysius多以客串為主,佔用時間較少,或許比較能延長她的角色演出壽命。

▲《永恆族》Sersi、Thena、Elysius。



安潔莉娜裘莉這幾年跟漫威工作室的母公司迪士尼合作順利,包括《黑魔女:沉睡魔咒2》(Maleficent: Mistress of Evil)即將上映,又再度合作小說改編電影《八號出口的猩猩》(The One and Only Ivan),這次假使密談順利,《永恆族》將是安潔莉娜裘莉第一部超級英雄電影。

《永恆族》預計2019年9月開拍,2020年底上映。