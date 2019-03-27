丁小芹認賣假包！庭上哽咽「是中低收入」求緩刑　遭法院重判

娛樂中心／綜合報導

藝人丁小芹近年來不斷被爆出賣假包、惡意欠債等負面新聞，還因此被告上法庭，一審時她聲稱把拍賣帳號借給女性友人，對賣假包一事毫不知情，但法官不採信，最後她被判3年6個月徒刑。26日二審她再度出庭，期間在法院中數度哽咽，承認賣假包，要求輕判，希望法院給機會改過自新，重新開始。

▲丁小芹二審出庭認了賣假包。（圖／翻攝自微博／丁小芹）

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據《蘋果日報》報導，丁小芹戴著口罩，身穿白色襯衫搭配黑色長裙現身法庭，不僅面容憔悴，身形也明顯浮腫。她在庭上數度哽咽，認了自己做錯事，強調家裡還需要她工作，希望法官能判緩刑、與被害人私下和解。

丁小芹涉嫌販賣假名牌包，且數度收了錢又不出貨，已有至少12名受害者，如今她也已經其中11名和解，因此她在庭上也要求緩刑，並稱會與另外一人和解。

▲丁小芹求法院輕判。（圖／翻攝自微博／丁小芹）

不過，因丁小芹已有相同前科，不符合緩刑條件。但她擁有中低收入戶、原住民身分，加上家庭情形，所以刑度確實很為難。但檢察官則認為她犯罪事證確鑿，且不願在一審時提出事證，毫無悔意，認為她浪費了司法資源，因此最終她還是遭重判3年6月。

丁小芹先前在一審出庭時，曾提及自己從事「服裝設計接案」，收入不穩，最差月收僅7、8000元至1萬元，演藝工作則完全斷了，而且還必須跟媽媽輪流照顧外婆，及下半身無法行動的弟弟。