非我族類其心必異？《第九禁區》：真正的歧視早已深植人心

文／仿生鹿

這部批判意味濃厚的電影，是出自Neill Blomkamp這位出生於南非約翰尼斯堡 (即本作故事的發生地) 的導演，同時也是他初試啼聲的處女作。很明顯能看出本作是導演對於自己故鄉的反思與批判，其實我是先看過他的第二部作品《極樂世界》(Elysium)，這部作品只能說是表現平平的科幻動作片，但或許《第九禁區》是有了《魔戒》導演Peter Jackson擔任監製的加持，可以說是非常不凡的作品。

劇情簡介：

在1982年，南非約翰尼斯堡上空突然出現一艘巨大的外星船艦，使得人心惶惶，但這艘船艦卻只是一直停留在空中、沒有任何舉動。出於好奇、人類登上船艦探查，發現船艦因為部分零件損毀掉落而停滯，而船艦中則住著一群像是大蝦子的外星人。

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人類將這些「大蝦」安置在約翰尼斯堡一處貧民窟、並稱其「第九禁區」，然而，28年後因為這個貧民窟的人口過度增加、犯罪不斷，列國聯盟 (Multinational United，簡稱MNU) 決定將第九禁區遷移到離約翰尼斯堡更遠的地方。主角威庫斯是負責這項外星人遷移計畫的主管，然而在驅逐的過程中，卻不小心沾到外星人的能源液體，進而慢慢變成「大蝦」......

一、是敵是友的外來者？

一開始，地球人對於這些「大蝦」是既畏懼又充滿好奇，直到漸漸了解這種外星生物後卻開始對其迫害、威脅，甚至是利用他們。因為這些「大蝦」竟然對於貓食情有獨鍾，有時甚至會闖入市區搶奪人們身上的食物，而當地的幫派則利用他們對於貓食的愛好，即使因為沒有「大蝦」的DNA而無法使用這些武器，他們仍用便宜的貓罐頭來換取強力的外星武器。第九禁區也漸漸成了當地的三不管地帶......

人們對於目的未明、語言不通的異族通常抱持著警戒的心態，更何況是電影小說中處處描寫為意圖侵略地球的外星人。縱使外星人漸漸學會地球的語言、而地球人也成立了專職的外星人負責單位，卻沒有人想到該去溝通外星人的來意與協助他們脫困，僅僅是將他們視為眼不見為淨的難民。

人類終究是自私的，儘管去協助、幫忙這些外星人並非難事，如果願意積極詢問的話或許能得知如何修復母艦，讓他們回到自己的星球。但是人們卻選擇了最消極、且治標不治本的方法，只要不要看到這群外星人怎樣都好、放任他們自生自滅，如果帶點陰謀論來說，是地球人故意不讓外星人回家、進而慢慢研究外星科技並尋找解鎖強力外星DNA武器的方法。而最終這個問題也不斷擴大，迫使MNU必須將「大蝦」們驅離到離城市更遠的地方......

二、平等的真諦

電影中處處可以看到，無論是MNU的官員、士兵或是普通的平民百姓，看待「大蝦」猶如低等動物一樣，甚至對於他們做出戲弄、嘲諷的舉動，殊不知，這些看似愚笨的外星人，卻有著徒手將人撕裂的強壯身軀。人類對待外星人的方式，雖看似平等，卻是一副高高在上的姿態......

事實上，擁有權力的人通常會塑造「眾人平等」的假象，就像某人曾經說過：「我把你當人看」這種話，其中的隱句就是：「你是比人還低下的種族，是我看得起你，你才稍微有些地位」，視他人的權利為自己的賜與，實際上手段還是強烈而粗暴的。劇中MNU要求外星人簽訂遷離切結書，實際上不管有沒有簽署他們都會將「大蝦」們趕走，甚至主角威庫斯在挨家挨戶地遞上切結書時，外星人憤而用手將之拍掉，威庫斯竟說：「他用手碰過了，那就算他已經簽名了」，實際上也說明了這是種假平等的形式。

我們在追求平等的過程中，或許掌權者會不斷釋出「善意」，但這些「善意」的背後可能隱含著自我麻醉的效果，以為自己成功了、得到平等權利，實際上暗地裡當權者可能操縱著比眾人所想像的更多的資源與權力。什麼是「平等」？僅僅只是擁有相同的身分，還是對於追求成就與自由擁有相同的機會與資源？

三、種族主義的批判

從前述人類對於外星人的行徑可以看出，人類雖在科技上不如「大蝦」，但是卻認為自身在智慧與地位上高人一等。跳回現實層面，可以看到劇中黑人與白人的明顯分歧，黑人在劇中都屬於社會經濟地位較低的角色，如第九禁區中的黑幫、在速食店中大排長龍的顧客以及MNU中威庫斯的下屬；而白人則是住在高級住宅區、有著乾淨舒適的居住環境，在MNU中白人亦佔據了多數高階核心職位。

從現實歷史來看，非洲因為曾受到歐洲各國殖民，因此也有不白人後裔留居非洲。從約翰尼斯堡的人口分布來看，黑人佔約50%人口、而白人佔約20%，雖然種族隔離政策已經廢除二十餘年，種族歧視的問題沒有以往嚴重，但至今多數資源仍掌握在白人中。而基於上個世紀的仇恨，也有一些白人認為黑人對他們展開報復，所以因種族歧視爭議所爆發的問題仍然存在。白人的猜忌、黑人的報復，或許種族主義只是從顯而易見的政策變為潛規則......

甚至黑人內部也漸漸有了分岐，雖然現在黑人在政經地位也慢慢崛起，但是並非所有黑人都受益，僅有少部分黑人菁英能獲得良好的生存環境，即便總統是黑人，但其實跟白人執政時資源分配比例差不多、皆掌握在少數人手中，實為換湯不換藥的黑人執政。

四、社會現實

威庫斯在逃亡的過程中，漸漸感受到身為外星人所遭受到的異樣眼光，但是，當他來到了第九禁區時，卻沒有被外星人當作是同類。深受兩方壓力的威庫斯，只能藏身在廢墟之中，作為人類與外星人的混種，使得沒有一處能接納他，甚至使得威庫斯變得猜忌心甚重，一度懷疑唯一幫助他的外星人克里斯多福欺騙他並攻擊之......

在台灣社會中，混血兒通常都會得到正面的關注，然而在西方社會中似乎沒有這類現象，甚至在一些存有種族優越感的國家混血兒並不會受到很好的待遇，甚至有歧視的現象。若將這樣的角色代換成因各種原因成為特殊身分的人們，同樣可以拿來說明他們的處境，社會對於特立獨行或異於常人的人通常抱有偏見或是投以異樣眼光，卻不容易去思考為何他們要這麼做或者為何變得如此。

這也讓我想起前一陣子看過的小說《變形記》，內容則是主角某日清醒變成了一隻大怪蟲，進而漸漸脫離人類社會、被家人冷落，最後在無人在乎的情況下死亡的故事。社會要求人們平凡，平凡到有著可怕的一致性，可是這樣的一致性卻漸漸使人異化，然而社會又強烈排拒這些異化者，對於他們做出社會排斥的最終制裁......

後記：

本片部分以訪談的形式來拍攝，增加了故事的真實感，以眾人對於外星人的看法，漸漸轉換到威庫斯身上，直到故事尾聲才漸漸提出對於他變成外星人的看法，配合整體故事進行、用各式各樣的人物談話來引出內容，著實是非常有趣的拍攝手法。最後導演留下了一個開放式結局，究竟威庫斯還能不能變回人類？克里斯多福會不會再次回到地球？這一切都不重要了，最關鍵的是導演想表達的議題已經確確實實烙印在觀眾心中。