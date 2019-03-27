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炎亞綸「被帶孩阿姨插隊」難受談：世界沉淪是70億人共同責任！

記者張筱涵／綜合報導

藝人炎亞綸對世界議題都相當關心，在演藝圈走跳近15年來也看過許多人情冷暖，對每件事情都有自己的見解，日前被插隊後有感而發地在IG寫下600字的中英長文。

▲炎亞綸。（圖／翻攝自炎亞綸IG）

▲炎亞綸。（圖／翻攝自炎亞綸IG）

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原本炎亞綸IG普遍都發開心的消息，21日也上傳一張獨自坐在機場的照片驚訝說：「機場只有我一個！？」讓粉絲大呼「我們不知道你要來」，但當天的第二則貼文一開頭就說：「如果我們思想上不往前進，再怎麼強調人類的文明也只是笑話，因為文明顯然沒有累加，也並未隨著時間進步。」

▲炎亞綸。（圖／翻攝自炎亞綸IG）

▲炎亞綸當天先發了日常相關貼文。（圖／翻攝自炎亞綸IG）

原來炎亞綸當天排隊時，看到一個媽媽帶著小孩彷彿全世界只有他們一樣默默就插進隊伍，他語氣平緩提醒：「您，帶著小孩插隊啊？」後續怎麼樣並沒有交代，重要的是內心實在難受，讓他忍不住思考：「世界上發生的種種跡象都在提醒反思這件事情，紐西蘭恐攻中的種族仇恨帶來的警訊為何？」

炎亞綸的世界裡只有單一種族，那就是人類，他認為大家共同承擔歷史和現在每一個好壞，正因為如此，「唯有提醒自己勿讓仇恨在我們身上累積，反省自己今天有沒有什麼行為能更為妥善的處理，我的這一秒是否比上一秒更好。因為世界若要沈淪，那是70億人共同的責任，同樣的，若能提升，也是70億人同享的共果。生命那麼不容易，何不把他活的精彩些，漂亮些」。

▲炎亞綸。（圖／翻攝自炎亞綸IG）

▲炎亞綸發文感嘆。（圖／翻攝自炎亞綸IG）

【炎亞綸IG全文】

＃Pray for human beings

如果我們思想上不往前進，再怎麼強調人類的文明也只是笑話，因為文明顯然沒有累加，也並未隨著時間進步，科技是不斷的發展沒錯，但我們的思想和智慧不隨之提升，將來我們會被自己的科技反噬。

今排隊，媽媽帶著小孩如入無人之境般的往前，抱歉，我沒忍住。

「您，帶著小孩插隊啊？」我語氣平緩，心卻很難受。

種種跡象都不斷的提醒我們反思，紐西蘭的恐攻，種族之間的仇恨，到底給我們什麼警訊？種族真的存在嗎？我的世界裡只有單一種族「人類」我們共同承擔過往的歷史，也正在承受如今世界的各種紛爭，唯有提醒自己勿讓仇恨在我們身上累積，反省自己今天有沒有什麼行為能更為妥善的處理，我的這一秒是否比上一秒更好。

因為世界若要沈淪，那是70億人共同的責任，同樣的，若能提升，也是70億人同享的共果。

生命那麼不容易，何不把他活的精彩些，漂亮些？

The world sinks we all shall sink. The world rises we may all rise .
Life isn’t easy , actually it’s the most beautiful thing that happened , try live your life in a better way , hatred shouldn’t multiply . History is telling us to avoid the same mistakes , not the other way.

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