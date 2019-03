炎亞綸「被帶孩阿姨插隊」難受談：世界沉淪是70億人共同責任！

記者張筱涵/綜合報導

藝人炎亞綸對世界議題都相當關心,在演藝圈走跳近15年來也看過許多人情冷暖,對每件事情都有自己的見解,日前被插隊後有感而發地在IG寫下600字的中英長文。

原本炎亞綸IG普遍都發開心的消息,21日也上傳一張獨自坐在機場的照片驚訝說:「機場只有我一個!?」讓粉絲大呼「我們不知道你要來」,但當天的第二則貼文一開頭就說:「如果我們思想上不往前進,再怎麼強調人類的文明也只是笑話,因為文明顯然沒有累加,也並未隨著時間進步。」

原來炎亞綸當天排隊時,看到一個媽媽帶著小孩彷彿全世界只有他們一樣默默就插進隊伍,他語氣平緩提醒:「您,帶著小孩插隊啊?」後續怎麼樣並沒有交代,重要的是內心實在難受,讓他忍不住思考:「世界上發生的種種跡象都在提醒反思這件事情,紐西蘭恐攻中的種族仇恨帶來的警訊為何?」

炎亞綸的世界裡只有單一種族,那就是人類,他認為大家共同承擔歷史和現在每一個好壞,正因為如此,「唯有提醒自己勿讓仇恨在我們身上累積,反省自己今天有沒有什麼行為能更為妥善的處理,我的這一秒是否比上一秒更好。因為世界若要沈淪,那是70億人共同的責任,同樣的,若能提升,也是70億人同享的共果。生命那麼不容易,何不把他活的精彩些,漂亮些」。

【炎亞綸IG全文】

#Pray for human beings

如果我們思想上不往前進,再怎麼強調人類的文明也只是笑話,因為文明顯然沒有累加,也並未隨著時間進步,科技是不斷的發展沒錯,但我們的思想和智慧不隨之提升,將來我們會被自己的科技反噬。

今排隊,媽媽帶著小孩如入無人之境般的往前,抱歉,我沒忍住。

「您,帶著小孩插隊啊?」我語氣平緩,心卻很難受。

種種跡象都不斷的提醒我們反思,紐西蘭的恐攻,種族之間的仇恨,到底給我們什麼警訊?種族真的存在嗎?我的世界裡只有單一種族「人類」我們共同承擔過往的歷史,也正在承受如今世界的各種紛爭,唯有提醒自己勿讓仇恨在我們身上累積,反省自己今天有沒有什麼行為能更為妥善的處理,我的這一秒是否比上一秒更好。

因為世界若要沈淪,那是70億人共同的責任,同樣的,若能提升,也是70億人同享的共果。

生命那麼不容易,何不把他活的精彩些,漂亮些?

The world sinks we all shall sink. The world rises we may all rise .

Life isn’t easy , actually it’s the most beautiful thing that happened , try live your life in a better way , hatred shouldn’t multiply . History is telling us to avoid the same mistakes , not the other way.