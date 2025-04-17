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58歲「波霸」葉子楣罕露面！「挺巨胸穿旗袍」火辣出席曾志偉壽宴

記者陳芊秀／綜合報導

香港性感女神「波霸」葉子楣憑火辣身材風靡影壇，是台灣珍珠奶茶的取名靈感，為愛淡出演藝圈數十年。而現年58歲的她近日罕見出席曾志偉的72歲壽宴，依舊保持魔鬼身材，成為全場焦點。

▲▼葉子楣出席曾志偉壽宴。（圖／翻攝自IG）

▲曾志偉壽宴舉辦慈善募款，同時與好友查小欣等人團聚。（圖／翻攝自IG）

資深媒體人查小欣在IG分享參加曾志偉慈善素宴的合照，眾多照片中出現女神！葉子楣以金色短髮搭配緊身旗袍、過膝長靴亮相，造型驚豔眾人，氣質與性感兼具，完全不輸當年風采。

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▲▼葉子楣出席曾志偉壽宴。（圖／翻攝自IG）

▲查小欣與葉子楣合照。（圖／翻攝自IG）

，近日罕見出席曾志偉的72歲壽宴，成為全場焦點。當晚，葉子楣染一頭金色短髮，身穿黃色短旗袍搭配過膝長靴亮相，前凸後翹的S曲線依舊火辣，不僅造型驚豔，且氣質與性感兼具，完全不輸當年風采。即便在無濾鏡的鏡頭下，58歲的她展現令人稱羨的凍齡美貌，與一群資深藝人排排站拍合照，更可以看到一雙纖細長腿，瞬間成為壽宴最吸睛的嘉賓之一。

▲▼葉子楣出席曾志偉壽宴。（圖／翻攝自IG）

▲葉子楣金色短髮搭配黃色短旗袍，展現魔鬼身材。（圖／翻攝自IG）

葉子楣曾以傲人36F身材與火辣形象迅速竄紅，成為90年代香港影壇的性感代表人物。她從小配角一路躍升為一線女星，但為愛情選擇淡出演藝圈，與醫師男友呂錫照交往多年。2018年，男友不幸辭世後，她仍過著低調生活，直到2023年，才逐漸回到大眾視野，這次現身壽宴更讓粉絲驚呼「波神回來了！」

而曾志偉於4月14日迎接72歲生日，每年生日前夕都會舉辦慈善壽宴，為寺廟修繕籌款。他這次慶生同時為了杭州蕭山「地藏禪寺」籌募修建經費，素宴共籌得560多萬港幣，加上他本人加碼，善款增至600萬港幣（約台幣2504萬元）。

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