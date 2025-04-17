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泰妍日本演唱會「前48小時突喊卡」！　粉絲見取消理由崩潰：太扯了

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女子天團少女時代隊長泰妍近來正在舉辦巡迴演唱會，上周結束印尼雅加達場次後，原預定於本周19、20日移師日本東京開唱，怎料，官方卻在17日緊急宣布演唱會取消，讓大票粉絲相當傻眼。

外送用▲▼泰妍日本演唱會「前48小時突喊卡」！粉批取消理由太扯。（圖／翻攝自Instagram／taeyeon_ss）

▲泰妍日本演唱會緊急取消。（圖／翻攝自Instagram／taeyeon_ss）

官方網站在17日宣布泰妍演唱會「TAEYEON CONCERT - The TENSE in JAPAN」取消，並解釋原因說：「亞洲巡演所使用的設備目前正運往日本，但至今仍未抵達日本國內，因此在演出準備上處於極為困難的狀況。我們與相關單位多次協商，並嘗試各種可能性，但最終判斷難以在萬全的狀態下舉辦演出，故做出取消的決定。」

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官方表示目前還在商討能否補辦，後續將再公告對應措施。不過，除了日本粉絲外，還有許多海外歌迷都已經抵達日本，其中也包含不少從台灣飛去的苦主，大家都紛紛崩潰直說「真的太扯了」、「取消理由也太荒謬」，也有人發現泰妍在16日發出了一張石頭投進水中的照片，似乎是在表達對於演出卡關的心情。

▲▼泰妍日本演唱會「前48小時突喊卡」！粉批取消理由太扯。（圖／翻攝自Instagram／taeyeon_ss）

▲泰妍前一天發的限動引粉絲猜測是針對演唱會取消。（圖／翻攝自Instagram／taeyeon_ss）

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