Lady Gaga「2小時神級演出」還有一場！　19日下午再登Coachella

記者蕭采薇／綜合報導

美國流行天后女神卡卡（Lady Gaga）近日於Coachella音樂節演出，以其精湛的歌唱實力、前衛的舞台造型以及令人嘆為觀止的視覺效果，再次震撼全球樂迷，被譽為「Coachella 有史以來最佳演出」。這場史詩級的演出不僅讓全球歌迷為之瘋狂，更讓Lady Gaga的聲勢再攀高峰。

▲女神卡卡於Coachella的神級演出，再次震撼全球樂迷。（圖／達志影像）

全球樂迷引頸期盼的時刻即將到來！Lady Gaga將於台灣時間4月19日下午，再度登上Coachella第二週舞台，預計將帶來與不輸上週的精彩演出，勢必再次引爆全球，再創神話。

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Lady Gaga在結束Coachella音樂節的演出後，下個月也將降臨亞洲，前往新加坡舉辦演唱會，也是本次亞洲唯一入選的城市，消息一出便已引起亞洲各國歌迷的高度關注。受到Coachella效應的影響，Lady Gaga新加坡演唱會的門票更是掀起一波搶購熱潮。

▲女神卡卡Coachella的神級演出，台灣時間19日還有一場。（圖／達志影像）



許多歌迷表示，在目睹了Lady Gaga在 Coachella的精彩演出後，更加迫不及待地想要親臨現場感受她的舞台魅力。Lady Gaga的音樂風格多變，舞台表演更是充滿創意與張力，每一次的演出都能帶給觀眾耳目一新的感受。此次在Coachella的成功，無疑再次證明了Lady Gaga在流行音樂界的地位與影響力。