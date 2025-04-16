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夏宇禾遭爆4天約會2男！　前緋聞男友Gino還原真相：可調監視器對質

記者蔡宜芳／綜合報導

女星夏宇禾日前被週刊拍到與52歲「情歌王子」李聖傑互動親密，同時遭爆四天後就與前緋聞男友Gino約會，掀起關注。對此，Gino於16日直接發文回應，還原被目擊「約會」的真實情況，更點名「爆料讀者」出面對質。

外送用▲▼夏宇禾遭爆4天約會2男！前緋聞男友Gino還原真相。（圖／翻攝自Instagram／lulu_820722、gino.t）

▲夏宇禾和Gino被傳復合。（圖／翻攝自Instagram／lulu_820722、gino.t）

Gino解釋道，11日晚間，夏宇禾帶著狗與張家瑋約吃飯，而自己只是去找她們拿個東西，閒聊約10分鐘後就先行離開，夏宇禾和張家瑋則繼續留在餐廳用餐。Gino表示，所有細節都可以向店家調取監視器來證實，他也歡迎「讀者」進行對質。

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Gino也說，他知道公眾人物需要接受公審，對此無話可說，但至少應該有說話的權利，不應被斷章取義任人宰割。他也能理解媒體的職責所在，「就這樣，簡單，清楚，現實回歸了。」澄清了緋聞。

▲▼夏宇禾遭爆4天約會2男！前緋聞男友Gino還原真相。（圖／翻攝自Instagram／gino.t）

▲Gino還原被說與夏宇禾約會的真相。（圖／翻攝自Instagram／gino.t）

另一方面，夏宇禾對於和李聖傑的緋聞，透過經紀人回應表示：「當天是跟一群朋友的聚餐，有些舉動造成誤會覺得很不好意思，不希望因為這種事情浪費新聞資源，目前仍是單身中。」至於與緋聞男友Gino的感情，夏宇禾經紀人則表示：「他們有一群運動的朋友，會一起去打羽毛球，私下兩人的沒有。」否認了復合的傳聞。

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