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獨家／玖壹壹師弟是法律系高材生！　晉升總經理...揭公司超狂福利

記者蔡琛儀／專訪

玖壹壹師弟團「臭屁嬰仔」成員歐吉虎加入師兄洋蔥去年成立的音樂製作公司「一條龍」，身為財經法律研究所畢業的高材生，他除了擔任總經理，還身兼法務、會計、業務等，另一位同門的五木負責企劃，還有其他的音樂製作人，公司平均每月接下一到兩件音樂製作案，收入約在六位數，相較以前只當歌手，一個月賺一萬多，現在等於翻了十倍。

▲歐吉虎專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲歐吉虎是玖壹壹師弟團「臭屁嬰仔」成員。（圖／記者林敬旻攝）

他與玖壹壹成員年齡相仿、私交甚篤，也因此被洋蔥帶進新公司打拼，個性溫和的他相當感謝老闆們的力挺，「弟哥（混血兒娛樂老闆阿弟）比較會帶我去應酬、做公關；春風帶我跟藝人、廠商見面。」笑說還因此有幸可以和天王周杰倫打電動，「通常都是天王carry我」；洋蔥則是提供最多音樂資源，「他自己蓋了錄音室，真的幫我很多。」

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談到工作日常，歐吉虎透露自己上班時間彈性，請假也很自由，「早上11點運動，下午一點進公司，只要把事情做好就沒人管你。」他透露公司成立僅半年就回本，去年更獲得2個月的年終，客戶除了玖壹壹，也有編曲、遊戲音樂合作，還有目前還不能洩漏的案子正在洽談，業務量穩定增加中。歐吉虎說洋蔥只注重案子成果的品質，平時很少會管他，算是相當佛系的老闆。

▲歐吉虎專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼歐吉虎受到好友兼老闆洋蔥邀請到新公司打拼。（圖／記者林敬旻攝）

▲洋蔥出席混血兒娛樂x一條龍製作感恩餐會。（圖／記者林敬旻攝）

過去歐吉虎曾胖到近100公斤，後來靠著健身與飲食控制，短時間內成功甩肉25公斤，是演藝圈減肥成功的正向典範，他卻笑稱：「我胖的時候桃花比較多，朋友都說我是無害的胖子」，瘦身成功後最常收到的私訊不是女粉示愛，而是詢問減肥菜單，但透露以前確實有收過女網友傳裸照，甚至男網友傳下體照給他，但都被他無視。

如今歐吉虎有了穩交一年的女友，他坦言對婚姻抱持順其自然的態度，「我爸每年過年都會問進度，我都說快了快了。」老闆還放話若他結婚，就包六位數的大紅包。事實上，歐吉虎目前收入、感情生活都穩定，他表示現在靠著「雙薪」存得快，再加上女友會理財，因此他也抱有買房夢想，許願想買在台中精華地段的七期重劃區，「我喜歡的都是大概五、六千萬的房子，但就距離還很遠。」

▲歐吉虎專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼歐吉虎昔日曾瘦身成功。（圖／記者林敬旻攝）

▲歐吉虎專訪。（圖／記者林敬旻攝）

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