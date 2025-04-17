韓千萬YTR「酒後帶去朋友家性侵」被判刑！　身分被挖出…網湧入狂批

記者張筱涵／綜合報導

擁有數千萬粉絲的南韓知名TikTok與YouTube男網紅徐某，因涉嫌性侵與其共飲的女性，被判刑1年6個月、緩刑2年。此判決已於上月13日由南韓大法院最終確定，引發外界高度關注。

▲Won Jeong Man涉嫌性侵被判刑。（圖／翻攝自Instagram／ox_zung）



根據韓媒《韓聯社》與法律界16日報導，現年20多歲的徐某，於2023年7月與女性一同飲酒後，將對方帶至朋友A某的家中，涉嫌性侵對方。檢方認為兩人合謀犯案，以「特別準強姦罪」起訴。此案於同年12月正式進入司法程序。

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案件一審時，法院採信檢方說法，認定兩人共同實施犯行，對徐某判處有期徒刑3年6個月。然而二審法院認定「無法證實性行為為連續或合謀實施」，改以「準強姦罪」定罪，改判有期徒刑1年6個月，緩刑2年。法院並指出，被告與受害人在二審期間達成和解，對量刑有一定影響。

儘管檢方不服上訴，大法院最終認為原判無誤，駁回上訴，定讞本案。此外，涉案的另一名共犯A某則被判處實刑1年6個月，目前已確定服刑。

而這名徐某其實在2023年12月的南韓報導中，就有給出身分線索，「TikTok擁有5500萬人追蹤，YouTube訂閱者也破千萬人」、「曾被美國經濟專刊《富比士》選為「亞洲最有影響力的30歲以下30人」」、「曾在第58屆大鐘獎電影節、第32屆首爾歌謠節、第17屆大邱國際音樂慶典等典禮擔任大使」、「曾受邀參加2022年米蘭和2023年邁阿密時裝周」，而就這些線索可推測出，他就是「Won Jeong Man（원정맨，本名：徐源正）」，也因為如此，他已經沒在更新的各大社群平台，仍可見許多網友罵聲。

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