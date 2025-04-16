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H級AV女神若菜穗乃宣布引退！　宣告「這次絕對不反悔」

記者劉宛欣／綜合報導

出道7年的人氣AV女優若菜穗乃（わか菜ほの）擁有H級姣好身材，她在15日宣布將於2025年12月31日正式引退，由於她先前曾在2021年引退後又反悔復出，因此她強調「這次絕不會反悔」，消息一出震驚不少粉絲，台灣AV達人一劍浣春秋發文分析，表示自己這次真的相信她是要卸下AV女優身分。

▲若菜穗乃宣布引退。（圖／翻攝自若菜穗乃X）

▲若菜穗乃宣布引退。（圖／翻攝自若菜穗乃X）

若菜穗乃自2018年以「若宮穂乃」名義從SOD旗下出道，以H罩杯的傲人身材與無辜甜美笑容擄獲大批影迷芳心。雖然曾在2021年短暫宣布引退後又回歸，但這次她特別強調是認真，會徹底離開AV界。她也透露，未來將同時退出所屬經紀公司LIGHT，並坦言目前尚未決定退役後的規劃，想慢慢思考。

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▲若菜穗乃宣布引退。（圖／翻攝自若菜穗乃X）

▲若菜穗乃強調不會再回歸。（圖／翻攝自若菜穗乃X）

對於接下來的活動安排，若菜穗乃表示，會全力配合片商拍攝至2025年12月，預計明年上半年仍有可能看到新作問世；至於是否會舉辦粉絲見面會，她僅表示「會盡力安排」。對此，一劍浣春秋指出她「今年要來台灣可能不太容易」，呼籲粉絲若有日本活動消息不妨衝一波。

一劍浣春秋細數若菜穗乃7年來的演藝歷程，從最初的兼職入行、經歷三間經紀公司轉換、從專屬女優轉型為企劃女優，再到面對事業高低起伏與身分更名的勇氣。他感性表示：「真的非常感謝她的付出，她的笑容與豐滿的大奶，是我們深夜孤單寂寞時最好的撫慰。」並送上誠摯祝福，期盼她未來能夠找到屬於自己的幸福人生。

以下為引退公告全文：

在此正式宣布，我，若菜穗乃，將於2025年12月31日正式引退，並退出所屬經紀公司LIGHT。

過去曾經因為引退又撤回而讓大家困擾不已，但這一次絕對不會反悔。

這七年來我在這個產業中遇見了許多不同的人，體驗了許多一般人難以經歷的寶貴時光，對我而言，這段時間是人生中非常重要且無可取代的一頁。

感謝一路支持我的粉絲們、拍攝團隊、還有曾合作的三間經紀公司：ALIVE、AllPro 以及 LIGHT。所有曾與我相遇、合作過的人，我都由衷感謝！

雖然只剩大約7個月，但我會繼續努力到最後，希望大家能一直陪伴著若菜穗乃，直到最後一刻。

預計會拍攝到12月為止！
也會盡可能安排可以與大家見面的活動喔！

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