丹妮婊姐包裹被爸爸拆開　「驚見情趣用品」她當場社死

記者王靖淳／綜合報導

網紅丹妮婊姐以直率風格受到粉絲喜愛，今（17）日她在社群上傳一則自拍短片，分享爸爸替她開包裹時，發現一堆假生殖器以及情趣用品，讓她得知後感到相當尷尬，同時也直呼：「我跟我爸父女倆，兩人一起社死。」影片曝光後，逗樂一票網友。

▲丹妮婊姐拍片分享爸爸幫她拆包裹的過程。（圖／翻攝自Instagram／dannybeeech）

丹妮婊姐分享，爸爸一向幫她收取與拆開各種寄來的包裹，不論是工作的公關品，還是她私下買的商品，這樣的習慣已維持8年之久，且從未多問她包裹的內容物。不過，最近丹妮婊姐回家時，爸爸卻破天荒主動開口問她：「妳是買了一大箱東西嗎？」這突如其來的提問，讓她當場一頭霧水。

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▲丹妮婊姐透露爸爸首次關心她包裹的內容物。（圖／翻攝自Instagram／dannybeeech）

丹妮婊姐透露，當她走近一看才發現，那箱「特別大」的包裹，其實她Podcast節目來賓寄來的整箱假生殖器，以及情趣用品。面對爸爸的詢問，丹妮婊姐仍努力維持冷靜、假裝鎮定回應：「那是客戶啦。」實際上她內心不斷崩潰大喊，因為這是爸爸8年來首次對包裹內容好奇，偏偏就遇上這麼難解釋的一箱。

▲丹妮婊姐曝爸爸拆包裹驚見情趣用品。（圖／翻攝自Instagram／dannybeeech）

丹妮婊姐形容「我跟我爸父女倆，兩人一起社死」，她甚至開玩笑表示，猜想爸爸心裡一定浮現無數問號，甚至可能覺得「女兒有多麼飢渴」，讓她哭笑不得。影片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「笑死」、「笑到瘋掉」、「超級尷尬」、「真的社死哈哈哈哈。」

▲丹妮婊姐猜想爸爸心裡一定浮現無數問號。（圖／翻攝自Instagram／dannybeeech）