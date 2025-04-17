周興哲「舒華再合作」有望！　攜8大男女神曝合作拍影集：我也會演

記者蕭采薇／台北報導

周興哲出道十週年專輯推出影像計劃《愛，總有開始的地方》，17日於金馬奇幻影展舉行特別放映。周興哲與本片監製羅維君、導演林孝謙也現身與粉絲們相聚，而先前他曾請到舒華當MV女主角，未來是否還有機會合作？三人賣關子直說：「一切都有可能。」

▲周興哲出道十週年專輯推出影像計劃《愛，總有開始的地方》。（圖／記者黃克翔攝）

曾以《想知道你在想什麼》奪下金馬獎最佳原創電影歌曲的周興哲，啟動全新影像計劃《愛，總有開始的地方》，攜手《比悲傷更悲傷的故事》億萬票房編導組合呂安弦、林孝謙，邀集陳淑芳、張鈞甯、林柏宏、陳意涵、傅孟柏、郭雪芙、王陽明、何思靜等，將專輯中的歌曲我們沒開始》、《永不結束的情人節》、《想念你想我》開展，將三段看似獨立的愛情篇章，串聯為情意綿延的宇宙。

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談到拍攝最難執行的地方，林孝謙導演表示，有場戲要在同一個空間，將所有六組人交錯在其中，但當時正好碰上連4個颱風侵台，原本安排在一個聖誕市集拍攝，但最後為了安全起見，只好用搭景的方式替代：「要在5個小時拍完所有畫面，難度很高。」

▲周興哲影像計劃《愛，總有開始的地方》，力邀八位男女神同場飆戲。（圖／記者黃克翔攝）



導演林孝謙首先感謝奇幻影展，讓本片有機會在戲院與觀眾見面。本片力邀八位男女神同場飆戲，他也提及演員們都十分喜歡周興哲的歌曲，接獲邀約便欣然同意。監製羅維君表示，專輯企劃之初便有發展影像計劃的打算，但MV篇幅有限，希望透過電影的形式，讓愛情故事更加完整。

周興哲則笑說，自己也是第一次觀看本作，相信躍上大銀幕的音樂愛情故事定會更加動人，近年跨足戲劇領域的他，也期待未來能與眾演員有更多合作機會。最後三人也加碼透露，《愛，總有開始的地方》未來預計將發展為影集，屆時周興哲將會加入一展演技，令人萬分期待。

▲周興哲曾與葉舒華合作《幾乎是愛情》MV。（圖／星空飛騰提供）

目前已是2寶爸的周興哲笑說今天看到很多粉絲準備進場看電影非常感動，同時他也坦言，在當爸後，生活上也有些不同變化：「現在我離開家都覺得有點罪惡感，就覺得要回家吃飯，還是想要陪伴在家人身邊，以前大概80％工作20％家庭，現在大概變成70％工作30％家庭。」



《愛，總有開始的地方》影展開賣瞬間秒殺，周興哲也在映後親自登台獻唱《我們沒開始》，溫暖歌聲讓現場觀眾無不沉浸於電影的餘韻中。影展方也特別與全家聯手，在映前為影迷們送上泡芙甜點，從戲裡到戲外，都能感受愛情的甜蜜滋味。