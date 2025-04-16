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S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

記者葉文正／台北報導

女星大S（徐熙媛）今年2月初在日本病逝，親友至今仍無法走出傷痛。據白冰冰轉述與S媽通話內容，「S媽說歐巴每天都到金寶山，讓她揪感心。S媽提到歐巴和小S的心情都走不出來。」

▲親友至今仍無法接受大S離世。（圖／翻攝自IG）

母親節將至，白冰冰和S媽同樣經過喪女之痛，白冰冰透露：「我前天才跟大S媽媽聊天，她問我要如何才能走出來？我說這需要時間，我自己都哭20年了，如果你不能自已的時候，隨時可以找我。」

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白冰冰也進一步地說：「我也問S媽歐巴(具俊曄) 還好嗎？ S媽說歐巴每天都到金寶山，讓她揪感心。S媽提到歐巴和小S的心情都走不出來，但我更擔心S媽，因為年輕人慢慢會從工作中找到慰藉，只有老人家沒事做只會一直想。」白冰冰花了20年時間靠著朋友的陪伴才慢慢放下，她也希望可以幫S媽走出來。

▲大S長眠金寶山玫瑰園 具俊曄暴瘦12斤淚灑送別。（圖／記者郭世賢攝）

▲大S長眠金寶山玫瑰園。（圖／資料照／記者郭世賢攝）

▲具俊曄無限期停工。（圖／資料照片）

▲具俊曄無限期停工。（圖／資料照）

白冰冰除了林口的家外，2年前也落腳新竹縣峨眉鄉long stay，趁當地風鈴木盛開時，她出外踏青，吸引不少粉絲圍觀拍照，在美景圍繞下她唱起自己的新歌〈歌聲永遠陪伴你〉，歌詞寫著自己的心路歷程，唱完她忍不住有點感傷，哽咽地說：「歌詞寫到『人生經過這多的代誌，有酸苦，亦有甘甜，往事過去就放予開』，但講得比較快，我真的放下，大概經過了20年。」尤其4月14日剛過，「白曉燕專案代號0414」這個名詞，還是會刺痛白冰冰的心，事發至今已28年，令人份外惆悵。

▲白冰冰覺得峨眉鄉很適合養老。（圖／長興影視）

▲白冰冰覺得峨眉鄉很適合養老。（圖／長興影視）

3月是峨眉湖黃花風鈴木盛開的花季，白冰冰特別在自製的Youtube節目 《誠懇逗陣》帶大家走在風光明媚的峨眉湖畔，賞著在春風吹拂下，盡情綻放的黃光風鈴木，她笑說：「我家都成了打卡景點，很多導遊都會介紹這是冰冰姐的家，很多朋友來我家都會像明星一樣被注視，大家都很好奇來我家的是誰？」

▲白冰冰覺得峨眉鄉很適合養老。（圖／長興影視）

▲白冰冰在花樹旁唱歌。（圖／長興影視）

白冰冰才搬到峨眉2年，已經是當地的團寵，她說：「我本來還擔心要去哪裡買菜，後來都不用擔心，鄰居種菜的送菜，養雞的送雞，家裡很多食材都是鄰居送的，鄰長，村長都很照顧我，這裡是很適合養老的地方。」

當然，白冰冰也不忘回饋鄉里，之前四處奔走幫忙解決了布袋蓮生長太泛濫的問題，也幫忙溝通協調當地善心人士林龍誠捐贈土地的相關事宜，她說：「我還記得那天是到我家開會，政府相關單位來了20多人，結束後我給了林龍誠一個擁抱。」會後，他回了我一個簡訊，「他感受到的不是被明星擁抱的高興，而是覺得我的擁抱很溫暖，也讓他決定再次捐土地造福鄉里。」因此白冰冰也在節目中特別感謝林龍誠先生，無私捐出上千坪的土地，讓政府興建遊憩平台和無障礙步道，更計畫將土地連接環湖步道，讓遊客能更輕鬆地欣賞峨眉湖的湖光山色。

離開了都市的喧囂，與充滿人情味的朋友相處，在袖子園裡與兩隻可愛的狗狗嬉戲，讓白冰冰的人生有了全新的體悟，也在黃花風鈴木的美景前，唱起即將發行的新歌《歌聲永遠陪伴你》，不過唱到「人生經過這多的代誌，有酸苦，亦有甘甜，往事過去就放予開」，還是讓經歷喪女之痛的白冰冰感觸良多，忍不住哽咽，白冰冰花了20年的時間才放下，她感謝老天爺在她經歷了人生的風風雨雨後，交到很多真誠的朋友，並擁有自己熱愛的工作。

日前白冰冰參加賴慧如的婚禮，但其實她私下考慮很久，「結婚的人年齡都跟我女兒相仿，看到還是會難過的，以前我都盡量不參加，但因為她的老公是我的國標舞老師，還是得去熱鬧一下。」但沒想到冰冰姐身上的珠寶反而成了焦點，她低調地說：「我平常根本沒機會戴，上電視、出國也不會戴，偶爾在三金典禮或特別場合才會戴，找個機會給自己的心情妝點一下，不然擁有沒有戴也很浪費。」

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大S, 具俊曄, 小S

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