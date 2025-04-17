孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！女友崩潰：負責任的男人是什麼樣子

記者潘慧中／綜合報導

孫生日前深陷性騷擾風波，女友多芬的一舉一動也連帶受到關注。沒想到，多芬16日突然在社群網站上傳疑似孫生的人躺在擔架上的畫面，「哎頭很痛」，加上有網友在Threads曝光在急診室遇到她男友的照片，讓不少粉絲相當擔心。

▲多芬上傳疑似孫生的人躺在擔架上的畫面。（圖／翻攝自Instagram／_dfen_bb）



從Instagram限時動態中，可以看到多芬的拍攝地點是在住宅區的巷弄裡，救護車車門敞開，一名身穿紅色制服、配戴口罩的急救人員正在為疑似孫生的人確認擔架的穩定度。

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▲▼不久後，多芬無奈發文「一個成熟且負責任的男人是什麼樣子」。（圖／翻攝自Threads、Instagram／_dfen_bb）



多芬沒有明確點出躺在擔架上的人的身分，她只是無奈感嘆自己對此很頭痛。過了一小時後，她有感而發地在Threads連續發布兩則貼文，「一個人真的很難」、「一個成熟且負責任的男人是什麼樣子？」再隔4小時，她又在限動用淺色字體寫下「很崩潰哎」，附上全黑底圖，心情備受影響。

▲多芬用很淺的字體吐露崩潰心情。（圖／翻攝自Instagram／_dfen_bb）



事實上，多芬已和孫生交往超過兩年，現在希望能陪男友走過低潮，甚至矯正對方的價值觀，「如果整個社會都放棄他的同時，至少我不是落井下石的那位。目前選擇陪他，男人是狩獵的動物，那我甘願被狩獵，變心是本能、忠誠是選擇。」她理解男友原生家庭的辛苦與要面對的課題，「他必須長大，我只是陪伴他這段旅程，我們未來會怎樣我真的不知道，不管怎樣我都會祝福他。」