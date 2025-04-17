喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　11字留遺言

記者孟育民／台北報導

單口喜劇演員「天殘」今（17日）上午被民眾發現陳屍在公寓頂樓，警消獲報到場時女子已明顯死亡，至於詳細死因仍有待釐清。稍早，她在的IG突更新貼文，照片中她拿著麵包超人娃娃，並表示「好的前任應該像死了一樣」，背景音樂則是選用徐佳瑩的到此為止，疑似是生前特別排程，不知她是否為情所苦。

▲單口喜劇演員「天殘」稍早社群發文，疑似是生前提前打好的。（圖／翻攝自IG／講脫口秀的天殘）



事實上，17日正逢天殘的生日，沒想到生日卻變成忌日，令眾人悲痛不已，而她在臉書上最後一篇貼文則是停留於悼念好友權樂。如今傳出憾事，讓許多粉絲難以接受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲單口喜劇演員「天殘」今天生日，卻傳出不幸身亡的憾事。（圖／翻攝自Facebook／講脫口秀的天殘）

戲劇圈一連痛失兩位演員，好友賀瓏因為悲痛，今晚緊急取消演出。對此，薩泰爾發聲證實，「我們有接獲相關訊息，也非常遺憾與難過。但因為這件事涉及私人與家屬層面的議題，我們必須尊重當事人與其家屬的意願，目前不便對外說明或評論，還請您見諒。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995



