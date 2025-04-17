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林舒語靠自己「宣布日本買房」　跨海圓夢認：簽約很矇不真實

記者王靖淳／綜合報導

女星林舒語2015年宣布結婚，育有3個寶貝兒子，平時會透過社群記錄生活的她，今（17）日開心發文宣布在日本買房，圓了長久以來的夢想。

▲▼林舒語。（圖／翻攝自Threads／linleah529）

▲林舒語宣布在日本買房。（圖／翻攝自Threads／linleah529）

林舒語分享她從看房、辦理跨國流程到簽約的整個過程，同時也坦言「簽約那刻其實很矇跟不真實」，如今一切逐步落實，她的內心充滿感動，並特別感謝老公與在日好友們無條件地幫忙，讓她能順利完成跨國買房的目標。

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林舒語回顧自己的租屋心情，坦言過去曾在不同地方租過8間房子，累積10多年房租，甚至一度認為，自己沒有家世背景、也非嫁入豪門，「應該很難買房。」然而，經過多年努力，如今她不只在台灣擁有屬於自己的家，也在日本拓展人生新據點，「我沒有依靠任何人，就單單憑著努力跟相信自己、還有滿滿的感謝，一路往前衝。」

▲▼林舒語。（圖／翻攝自Threads／linleah529）

▲林舒語分享買房心聲。（圖／翻攝自Threads／linleah529）

林舒語在文末不忘鼓勵與她有相同想法的人，不要害怕起步，只要相信、嘗試、努力，可能就有機會翻轉未來，「如果你跟十年前的我一樣，沒想過自己未來會有能力擁有自己的窩，那⋯現在起你可以相信自己。然後各種嘗試各種努力吧！」

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