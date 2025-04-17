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曹佑寧、劉修甫同獲羅馬亞洲電影節「最佳男演員」　嗨喊：最棒禮物

記者蕭采薇／台北報導

電影《刺心切骨》國際影展再傳捷報，第22屆羅馬亞洲電影節於台灣時間17日舉行頒獎典禮，劉修甫、曹佑寧共同獲得評審團「最佳男演員」殊榮。兩人得知消息後令兩人士氣大振，開心齊呼：「非常感謝評審團的肯定！」

▲《刺心切骨》曹佑寧（左）、劉修甫同時獲得第22屆羅馬亞洲電影節「最佳男演員」。（圖／前景娛樂、劇匯文創提供）

▲《刺心切骨》曹佑寧（左）、劉修甫同時獲得第22屆羅馬亞洲電影節「最佳男演員」。（圖／前景娛樂、劇匯文創提供）

劉修甫表示：「謝謝評審團對我們在表演上的肯定，這也提醒著我們，影像的力量來自於真誠的表演，我會繼續努力。感謝導演跟製作團隊給我們很充足的時間準備劇本，讓第一次在電影演出篇幅這麼重要的角色時能放心面對不安跟挑戰。同時我也由衷感謝佑寧、丁寧姐、子恆老師、牧森跟向鎮，跟你們一起表演的時候很安心、很幸福。更要謝謝所有關注《刺心切骨》的觀眾們。」

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▲《刺心切骨》曹佑寧（左）、劉修甫同時獲得第22屆羅馬亞洲電影節「最佳男演員」。（圖／前景娛樂、劇匯文創提供）

▲《刺心切骨》曹佑寧（左）、劉修甫賣力詮釋個性迥異的兄弟。（圖／前景娛樂、劇匯文創提供）
 
曹佑寧得知獲獎開心表示：「很榮幸能夠與修甫一起獲獎，謝謝評審團的肯定，尤其感謝製作團隊、導演及電影中所有的演員與工作人員，我們在表演過程中非常開心，也用真心在互相交流，呈現出最好的表現，能夠獲得這個獎對我們年輕演員來說，是一個非常大的鼓勵。」他也在IG表示，這是最棒的生日禮物。

▲《刺心切骨》曹佑寧（左）、劉修甫同時獲得第22屆羅馬亞洲電影節「最佳男演員」。（圖／前景娛樂、劇匯文創提供）

▲《刺心切骨》曹佑寧（左）飾演個性難以捉摸的擊劍天才，傳授弟弟劉修甫戰術技巧。（圖／前景娛樂、劇匯文創提供）

第22屆羅馬亞洲電影節（Rome Asian Film Festival）今年共有19部主競賽片、7部非競賽片及10部新導演單元作品，並由評審團頒發最佳影片、最佳導演、最佳男演員、最佳女演員、最佳原創影片及新導演單元最佳影片獎。

▲《刺心切骨》曹佑寧（左）、劉修甫同時獲得第22屆羅馬亞洲電影節「最佳男演員」。（圖／前景娛樂、劇匯文創提供）

▲曹佑寧、劉修甫同時獲得第22屆羅馬亞洲電影節「最佳男演員」，評審團盛讚兩人演技直擊靈魂與深度。（圖／前景娛樂、劇匯文創提供）

評審團稱讚兩位演員的表現，「劉修甫為年輕的子滐賦予了一種在懷疑與忠誠之間的脆弱溫柔；曹佑寧則將子涵演繹成一個謎樣的存在，他難以捉摸的面容之下隱藏著道德模糊的深淵。兩人共同讓《刺心切骨》成為一部直擊靈魂的驚悚之作，每一個動作都是一次情感的共鳴。這場雙人演出深深打動了評審與觀眾的心，恭喜兩位演員！」《刺心切骨》4月18日全台上映。

 

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曹佑寧, 劉修甫, 刺心切骨

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