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快訊／24歲板垣瑞生「失聯3個月」　日警發現遺體…生前曾患精神疾病

記者張筱涵／綜合報導

日本男演員板垣瑞生不幸過世，享年24歲。家屬於4月17日透過其Instagram限時動態發出聲明，證實死訊，並透露板垣自去年起罹患精神疾病，今年1月底開始失聯，最終被警方在東京都內尋獲遺體。

▲▼ 。（圖／記者張筱涵攝）

▲板垣瑞生離世，得年24歲。（圖／翻攝自Instagram／mizuki_itagaki_loveandpeace）

聲明中指出，板垣瑞生在精神疾病的困擾下，自1月底起下落不明，警方與朋友們持續展開搜救行動，直到近日才接獲通報，確認他已不幸身亡。由於長時間未能與粉絲報告相關情況，家屬也就此向外界致歉。

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家屬表示：「他一直以為帶給大家歡笑與正面能量為目標投入演藝活動，正當他為復出做準備時，卻以這樣的方式劃下人生句點，相信他本人也相當不甘與遺憾。」他們進一步表示，選擇公開消息，是因為相信瑞生不希望在未告知粉絲的情況下離去。

▲板垣瑞生離世，得年24歲。（圖／翻攝自Instagram／mizuki_itagaki_loveandpeace）

▲板垣瑞生家屬聲明。（圖／翻攝自Instagram／mizuki_itagaki_loveandpeace）

【板垣瑞生家屬聲明】

我們懷著沉痛的心情向大家報告，演員板垣瑞生因意外事故不幸離世。

在此向生前溫暖支持板垣瑞生的粉絲們，以及曾經關照他的所有相關人士，致上最誠摯的感謝。

他自去年起便飽受精神疾病所苦，並自今年1月底起失去音訊。我們在警方與朋友們的幫助下持續進行搜尋，但日前接獲警方通知，已於東京都內發現其遺體。

對於一直以來關心他的粉絲，我們對未能及時告知深表歉意。

他一向懷抱希望為大家帶來笑容與歡樂的心情投身演藝工作，正當他準備重新出發時，人生卻在此刻劃下終點，相信他本人也無比遺憾。

未能在生前向溫暖支持他的粉絲及相關人士當面道別，並非他的本意，為此我們決定發布此消息。

懇請大家懷著溫暖的心情，回憶板垣瑞生過去的努力與演藝活動。對於大家一直以來的支持與厚愛，我們深表感謝。

—— 家屬敬上

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