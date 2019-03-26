曾之喬破戒猛嗑澱粉　直播被問這件事：我很傷心！

記者李欣容／台北報導

曾之喬近期忙在新加坡拍攝新戲《你那邊怎樣.我這邊OK》，工作忙碌外，也趁空檔與粉絲直播互動，未料粉絲一個發問，讓曾之喬當場欲哭無淚：「你問我這問題，我很傷心耶！」

▲▼曾之喬在新加坡拍戲，大吃美食 。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

曾之喬在新加坡拍戲，不時地會在社群網站分享美食照，但竟有粉絲在直播中問她「什麼時候還會再演戲」，曾之喬好氣又好笑，大嘆：「我去年12月拍完電影，拍完後開始宣傳新書，一過完年我又開始拍戲，你竟然問我什麼時候會拍戲，你太讓我傷心了，我一直在拍戲啊！」

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▲曾之喬在直播中被問「什麼時候拍新戲」 。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

曾之喬也在直播中賣力宣傳新戲，「你那邊怎樣？我在新加坡不錯喔！」她為了拍攝《你那邊怎樣.我這邊OK》，已在新加坡Long Stay一個多月，平常不吃澱粉、不吃糖的她，自招在新加坡大破戒，對新加坡的咖椰麵包為之著迷，「一定要超好吃，我才會吃澱粉。」

▲▼曾之喬在新加坡吃不停 。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

進入新劇組以來，曾之喬頗有感受，「這部片是我目前拍過劇名最長的，我當時接這個劇，也覺得劇名滿玄的，很有懸念啊，而且越拍越有感，因為劇裡面我們是台灣人，因緣際會來到新加坡，會很想問家人朋友好不好啊，你那邊怎樣我這邊ok，這句話滿有意義的耶。」

有粉絲問她「新戲的男主角帥嗎」，她賣關子搞笑回：「這問題不好說啦！」不過這算是她第一次演出比較非偶像劇類型的長劇，對自己也是一個新的嘗試，「這部戲更寫實，但有趣的、發糖的、浪漫的都還是會有，對我來講也是滿好玩的。」