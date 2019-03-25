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21歲淪為ISIS性奴隸！諾貝爾獎人權鬥士「揭發惡行」找回生命陽光

記者林映妤／台北報導

2018年諾貝爾和平獎得主－亞茲迪族（Yazidi）人權鬥士娜迪雅穆拉德（Nadia Murad）曾於2014年21歲時被伊斯蘭恐怖主義組織ISIS綁架虐待淪為性奴隸，之後在國際社會積極奔走，除揭發ISIS惡行、持續拯救其他受害婦女，她也出版專書詳述黑暗的過去，短暫加入女兵團「太陽之女」，重新在生命中找到陽光。

▲▼《太陽之女》描述亞茲迪族（Yazidi）人權鬥士娜迪雅穆拉德（Nadia Murad）的故事。（圖／亮點國際影業提供）

▲《太陽之女》描述人權鬥士娜迪雅穆拉德的故事。（圖／亮點國際影業提供）

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娜迪雅穆拉德的專書《倖存的女孩：我被俘虜、以及逃離伊斯蘭國的日子》激勵不少人，她翻轉性的一生，除獲得了諾貝爾獎的肯定之外，更激發法國新銳女導演伊娃胡遜以她為謬思，編導了劇情長片《太陽之女》，並入選2018年坎城影展競賽片中，成為該屆影展中唯一的法國女性導演作品。

《太陽之女》於坎城影展首映當天，當屆評審團主席，好萊塢一線女星凱特布蘭琪，自發號召82位女性電影工作者，包括了同為評審團成員的女星克莉絲汀史都華與蕾雅瑟杜、女編導艾娃杜佛內，與法國國寶級導演安妮華達等，共同站上首映紅地毯，除了替影片造勢之外，也藉該活動抗議坎城影展71年的主辦歷史中，僅有82位女導演的作品被入選參加正式競賽，而入選的男導演人數則超過了1600人，性別比例懸殊程度令人咋舌。

▲▼《太陽之女》描述亞茲迪族（Yazidi）人權鬥士娜迪雅穆拉德（Nadia Murad）的故事。（圖／亮點國際影業提供）

▲▼娜迪雅穆拉德曾被迫成為性奴，之後起身對抗恐怖份子。（圖／亮點國際影業提供）

▲▼《太陽之女》描述亞茲迪族（Yazidi）人權鬥士娜迪雅穆拉德（Nadia Murad）的故事。（圖／亮點國際影業提供）

凱特布蘭琪一席發言，引發影展期間正反論戰，爭辯坎城影展的性別歧視問題，與女性工作者同工不同酬的惡象，將#MeToo議題，帶向新一波的討論，也讓《太陽之女》一片，獲得眾多注目。

凱特布蘭琪之後也公開替電影背書，讚許電影「充滿力量，令人情緒澎湃」，值得所有關心國際性別議題的人，再三品味省思。《太陽之女》3月29日上映。

▲▼《太陽之女》描述亞茲迪族（Yazidi）人權鬥士娜迪雅穆拉德（Nadia Murad）的故事。（圖／亮點國際影業提供）

▲▼《太陽之女》引起女性電影從業人員大力支持。（圖／亮點國際影業提供）

▲▼《太陽之女》描述亞茲迪族（Yazidi）人權鬥士娜迪雅穆拉德（Nadia Murad）的故事。（圖／亮點國際影業提供）

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