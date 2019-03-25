《朵拉》預告出爐　性感身材「跑起來」！網：爸爸會主動帶小孩去看

記者林映妤／台北報導

全球「最性感朵拉」來了！《變形金剛5：最終騎士》17歲伊莎貝拉莫娜（Isabela Moner）主演的《朵拉與失落的黃金城》中文版預告25日釋出，電影將卡通《愛冒險的朵拉》搬上大銀幕，並把朵拉設定為青少女，由於伊莎貝拉莫娜身材太好，跑步畫面引起關注，還有網友笑說：「爸爸們會主動帶小孩去看吧！」

▲《朵拉與失落的黃金城》釋出預告。（圖／UIP提供）

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《朵拉與失落的黃金城》描述朵拉從小就和父母一起探索叢林，然而她這輩子最危險的冒險，卻正是「高中生活」！身為探險家，朵拉將帶領著她最好的朋友－猴子布茲、表哥迪亞哥（傑佛瑞華伯格 飾）、一個神秘的叢林居民（歐亨尼奧德伯茲 飾），還有一群青少年共同參與一場真人實景的冒險旅程！

除了伊莎貝拉莫娜飾演青少女朵拉，《蟻人與黃蜂女》麥可潘納以及《慾望師奶》伊娃朗格莉亞也分別飾演她的父母。片中朵拉必須拯救父母，還得解開失落的黃金城謎團！

▲《朵拉與失落的黃金城》迪亞哥（左三）也出現了。（圖／UIP提供）

預告中朵拉面臨高中生活，她奔放熱情的性格與同學格格不入，但一次校外教學卻意外讓他們必須得一起尋找黃金城的秘密。同時朵拉的表哥迪亞哥也出現，真面目讓不少有看過朵拉卡通版的觀眾直呼新鮮。

電影由《魔境夢遊：時光怪客》導演詹姆斯波賓執導，近期上映。