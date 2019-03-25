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段慧琳「226km鐵人三項」　16小時完賽抱老公淚崩

記者許逸群／台北報導

民視 《Go Go Taiwan》 主持人段慧琳（Windy）上周末到台東參加鐵人三項賽，挑戰226公里「超級鐵人」組（游泳3.8km＋騎單車180km＋跑步42km）。她中途一度摔車導致比賽中斷，但仍克服難關，從早上6點比到晚上將近11點，戰鬥了16個小時多，最後在比賽關門前15分鐘衝過終點線，奪下完賽獎牌。

▲▼段慧琳挑戰鐵人三項。（圖／民視提供）

▲段慧琳挑戰226公里的鐵人三項。（圖／民視提供）

由於外景節目「Go Go Taiwan」全程記錄跟拍，挑戰過程中，段慧琳對著鏡頭主持時數度哽咽，進終點後更是感動到抱著老公痛哭不止，奪下完賽獎牌，成為名符其實的「超級女鐵人」。一票粉絲網友也被她的意志力感動，紛紛留言表示「請收下我的膝蓋」、「鐵錚錚的女漢子」、「新台灣鐵人女神啦」！

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段慧琳熱愛戶外運動，也是鐵人三項的愛好者，過去曾多次參加51.5公里標鐵和113公里半超鐵，但226公里的「超級鐵人」，可是第一次嘗試，她說：「比賽限時17小時完成，在時間壓力下，她原本就很緊張，加上節目跟拍，三台攝影機對著我，焦慮不已又壓力超大。」

▲▼段慧琳挑戰鐵人三項。（圖／民視提供）

▲段慧琳挑戰過程中一度發生摔車意外。（圖／民視提供）

挑戰過程中，她完成游泳後一度信心倍增，沒想到進入單車項目，才出發16公里，就發生機械斷裂故障，她當場摔車倒地不起，幸好只是皮肉擦傷，沒有大礙。由於單車故障處無法立即修復，外景導演原本已做好收工的打算，沒想到她毅力非凡，當場跟接力組的參賽夥伴商量，借了同伴大一號的單車，咬牙完成接下來的賽事。

她說，「鐵人精神就是絕不放棄，我的單車棄賽了，但我不會棄賽。」她憑著鐵人意志接續完成單車、路跑兩個項目，最終在晚間10點55分進入終點，痛哭3分多鐘後才平復情緒。她感性表示：「為了這17小時，我訓練超過170、甚至270小時。主持外景這麼多年，我從來沒有辜負過這個節目，也沒有辜負我自己。」

▲▼段慧琳挑戰鐵人三項。（圖／民視提供）

▲段慧琳完賽後抱著老公感性大哭。（圖／民視提供）

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