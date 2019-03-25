鍾承翰1歲兒出國「失控狂拉」　半夜揪老婆偷做這件事

記者李欣容／台北報導

鍾承翰拍攝新戲《最佳利益》即將在五月上檔，趁宣傳期前，他帶老婆和兒子「翰寶」到日本玩，第一次帶孩子出國，難免手忙腳亂，笑說翰寶某天腸胃順暢，從出發前一直到景點，就換了6次尿布，讓他哭笑不得，「是在整我嗎？」以往和老婆出國可以到居酒屋小酌，現在只能趁小孩睡著買宵夜時才有兩人世界了。

▲鍾承翰幫兒子換尿布，樂當奶爸。（圖／翻攝自Facebook／鍾承翰 Hans Chung）

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▲鍾承翰帶翰寶遊日本看展覽 。（圖／凱渥提供）

鍾承翰一家在東京行程滿檔，去了上野動物園、晴空塔的水族館、表參道、原宿、明治神宮等著名觀光景點也沒錯過。但因為兒子翰寶才1歲3個多月，需要注意的地方非常多，旅程剛開始就要先讓翰寶克服飛機艙壓，他只好想辦法透過吃東西平衡耳壓和轉移注意力。

▲鍾承翰帶兒子到水族館 。（圖／凱渥提供）

累雖然難免，但鍾承翰第一次帶著兒子出國遊玩，父子間的互動都深深刻在腦海裡，再累都值得。只是這趟旅程，鍾承翰與老婆完全沒個人生活。

以前夫妻倆會利用晚上到居酒屋小酌談心，有了孩子後這些行程都不會有，只能趁孩子睡著後買宵夜才有兩人世界，想要聊天還只能用氣音，想起那個畫面也讓他覺得十分有趣。

▲鍾承翰擔任金穗獎頒獎人。（圖／凱渥提供）

鍾承翰將在本月29日擔任金穗獎頒獎人，要親手將獎項送出去，讓他內心緊張又澎湃，自己演戲多年，最要求的便是劇本，未來想多嘗試不同類型角色。