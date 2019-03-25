ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鍾承翰1歲兒出國「失控狂拉」　半夜揪老婆偷做這件事

記者李欣容／台北報導

鍾承翰拍攝新戲《最佳利益》即將在五月上檔，趁宣傳期前，他帶老婆和兒子「翰寶」到日本玩，第一次帶孩子出國，難免手忙腳亂，笑說翰寶某天腸胃順暢，從出發前一直到景點，就換了6次尿布，讓他哭笑不得，「是在整我嗎？」以往和老婆出國可以到居酒屋小酌，現在只能趁小孩睡著買宵夜時才有兩人世界了。

▲▼鍾承翰當奶爸。（圖／翻攝自Facebook／鍾承翰 Hans Chung）

▲鍾承翰幫兒子換尿布，樂當奶爸。（圖／翻攝自Facebook／鍾承翰 Hans Chung）

▲▼ 鍾承翰帶翰寶遊日本看展覽 。（圖／凱渥提供）

請繼續往下閱讀...

▲鍾承翰帶翰寶遊日本看展覽 。（圖／凱渥提供）

鍾承翰一家在東京行程滿檔，去了上野動物園、晴空塔的水族館、表參道、原宿、明治神宮等著名觀光景點也沒錯過。但因為兒子翰寶才1歲3個多月，需要注意的地方非常多，旅程剛開始就要先讓翰寶克服飛機艙壓，他只好想辦法透過吃東西平衡耳壓和轉移注意力。

▲▼ 鍾承翰帶翰寶遊日本看展覽 。（圖／凱渥提供）

▲鍾承翰帶兒子到水族館 。（圖／凱渥提供）

累雖然難免，但鍾承翰第一次帶著兒子出國遊玩，父子間的互動都深深刻在腦海裡，再累都值得。只是這趟旅程，鍾承翰與老婆完全沒個人生活。

以前夫妻倆會利用晚上到居酒屋小酌談心，有了孩子後這些行程都不會有，只能趁孩子睡著後買宵夜才有兩人世界，想要聊天還只能用氣音，想起那個畫面也讓他覺得十分有趣。

▲▼ 鍾承翰帶翰寶遊日本看展覽 。（圖／凱渥提供）

▲鍾承翰擔任金穗獎頒獎人。（圖／凱渥提供）

鍾承翰將在本月29日擔任金穗獎頒獎人，要親手將獎項送出去，讓他內心緊張又澎湃，自己演戲多年，最要求的便是劇本，未來想多嘗試不同類型角色。

肥貓「坐檯」陪釣　上鉤急揮拳搶魚

推薦閱讀

獨家／《我們與惡的距離》選角內幕　陳妤「大芝」是模仿她

獨家／《我們與惡的距離》選角內幕　陳妤「大芝」是模仿她

檢場《與惡》靈堂前腳軟跪地　網狂讚「演技hold住整集」

檢場《與惡》靈堂前腳軟跪地　網狂讚「演技hold住整集」

雷／《我們與惡的距離》 首集PTT刷爆！　賈靜雯一開口網全跪：哭慘

雷／《我們與惡的距離》 首集PTT刷爆！　賈靜雯一開口網全跪：哭慘

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！　「真沒勇氣告知」：他鐵定會哭

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！　「真沒勇氣告知」：他鐵定會哭

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」爆整容　網看呆：用斧頭割的吧

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」爆整容　網看呆：用斧頭割的吧

雷／《我們與惡的距離》 首集PTT刷爆！　賈靜雯一開口網全跪：哭慘

雷／《我們與惡的距離》 首集PTT刷爆！　賈靜雯一開口網全跪：哭慘

Selina鬆口「和張軒睿目前關係」　一講完「兩人同步反應」甜炸

Selina鬆口「和張軒睿目前關係」　一講完「兩人同步反應」甜炸

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

野生小甜甜沖繩穿短褲被拍！　無P照曝光「真實身材」秒現形

野生小甜甜沖繩穿短褲被拍！　無P照曝光「真實身材」秒現形

KID變臉吼「你什麼意思」！　趙正平《玩很大》太廢…網也搖頭：越看越氣

KID變臉吼「你什麼意思」！　趙正平《玩很大》太廢…網也搖頭：越看越氣

唐綺陽運勢／水逆「真心話惹麻煩」！射手注意有危險　雙子桃花卡關

唐綺陽運勢／水逆「真心話惹麻煩」！射手注意有危險　雙子桃花卡關

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！　「真沒勇氣告知」：他鐵定會哭

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」爆整容　網看呆：用斧頭割的吧

雷／《我們與惡的距離》 首集PTT刷爆！　賈靜雯一開口網全跪：哭慘

Selina鬆口「和張軒睿目前關係」　一講完「兩人同步反應」甜炸

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

野生小甜甜沖繩穿短褲被拍！　無P照曝光「真實身材」秒現形

KID變臉吼「你什麼意思」！　趙正平《玩很大》太廢…網也搖頭：越看越氣

唐綺陽運勢／水逆「真心話惹麻煩」！射手注意有危險　雙子桃花卡關

蔡凡熙突宣布：穩定交往中！　對象照片曝光…網驚「是男的」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

最佳利益, 鍾承翰

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 陳芳語因王大文被數落！　「單槓只拉1下」還缺席健身
  2. 太妍《天空之城》一人飾5角完美轉換　粉絲跪了：超強！
  3. 彭于晏親曬30年前舊照！　「M字型鍋蓋瀏海」彭太太們全暴動：從小帥到大
  4. 堀北真希懷二胎！　挺巨肚逛超市…寶寶4月來報到
  5. 辣模只穿丁字褲洗澡！邪惡視角曝光　黃明志：為了男性福利
  6. 日本正妹「自己猜拳」才藝　熊熊KID看傻：很強耶！
  7. 女星「為了女兒」原諒慣性出軌渣男友　好友：她陷入巨大痛苦中
  8. 陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　下秒「快給我口香糖」笑翻
  9. 21歲淪為ISIS性奴隸！諾貝爾獎人權鬥士「揭發惡行」找回生命陽光
  10. 丫頭豪宅開趴！　小優一關美肌「4女星真面目現形」結果她被衝康了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366