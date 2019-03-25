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獨家／《我們與惡的距離》選角內幕　陳妤「大芝」是模仿她

記者李欣容／專訪

賈靜雯睽違15年再接的電視劇《我們與惡的距離》昨（24日）首播好評不斷，許多觀眾對劇中飾演殺人犯妹妹的「李大芝」頗感興趣，紛紛在PTT上問「她是誰」，該角色由陳妤飾演，今年25歲的她，曾在2年前憑《戀愛沙塵暴》獲得金鐘新人獎，她接受《ETtoday》專訪時透露試鏡狀況，自曝整個人的狀態很心虛。

▲▼陳妤《我們與惡的距離》 。（圖／翻攝自catchplay）

▲陳妤《我們與惡的距離》 。（圖／翻攝自catchplay）

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《我》劇由金鐘編劇呂蒔媛執筆，陳妤的角色吃重，因上司賈靜雯的兒子，被自己哥哥殺害，面對賈靜雯，有不少言語上的衝突，內心卻自責。

聊起選角過程，陳妤至今仍不敢問呂蒔媛為何選中她，「可能我當時顯露出來的狀態真的很『大芝』吧！我試鏡得挺突然的，通常是拿到故事大綱或是某幾場戲要試，我是直接拿到十集全本，沒幾天就要談，我不可能做得完這個功課，我那時候整個人的狀態就是心虛到爆！」

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▲▼陳妤《我們與惡的距離》 。（圖／翻攝自catchplay）

▲▼陳妤在《我們與惡的距離》和謝瓊煖飾演母女。（圖／翻攝自catchplay）

▲▼陳妤《我們與惡的距離》 。（圖／翻攝自catchplay）

金牛座的陳妤有些固執，雖然總認為自己沒準備好，不可能得到這個角色，但她內心還是迫切渴望能中選，「當我沒自信的時候，會超級無敵明顯，那時候可能看起來就是『拜託不要問我任何問題好不好』，可是我又很想要回答，因為很想要這個角色，整個人的狀態很執著，可是又做不好。」

▲▼陳妤《我們與惡的距離》 。（圖／翻攝自catchplay）

▲陳妤試鏡的時候心虛。（圖／翻攝自catchplay）

結束試鏡後，「我覺得我就是不會上，但是我有重複看那個劇本，好好分析完，後來是隔了1個月，才確定有上，那段時間都無消無息。」得知自己雀屏中選，陳妤激動到不行，告訴自己，「這一定要好好演阿！」

陳妤參考身邊一位家庭有特殊狀況的女性朋友，「第一集看到的大芝，就是模仿她的，整個人節奏非常慢，思悅（曾沛慈 飾）送她禮物，連拆都很慢，她希望不要有人注意到她，因為她已經得到太多她不想要的關注了。」

▲▼專訪 陳妤。（圖／記者張一中攝）

▲陳妤相較2年前剛得新人獎時，口條更佳清晰。（圖／記者張一中攝）

但是在工作上，大芝又是一個能很快下決定的人，陳妤解釋，「因為那是她唯一可以有新出路的機會，ㄍㄧㄥ也要做下去。」和劇中飾演她母親的謝瓊煖，在戶政事務所改名的那場戲也受到高度討論，陳妤賣了關子，「我只能說媽媽太猛，觀眾一定會被她逼到瘋掉。」

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關鍵字

我們與惡的距離, 賈靜雯, 陳妤, 謝瓊煖

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