雷／《我們與惡的距離》 首集PTT刷爆！　賈靜雯一開口網全跪：哭慘

記者李欣容／綜合報導

賈靜雯主演電視劇《我們與惡的距離》今（24日）首播，賈靜雯飾演因喪子之痛，得靠工作和酒精痲痹悲傷的母親「宋喬安」，一出場就開除員工，和溫昇豪大吵，情緒從生氣到悲傷，網友瞬間刷爆PTT，直喊：「那麼多年沒拍戲，真的浪費了。」

▲▼《我們與惡的距離》首播 。（圖／翻攝自公視）

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賈靜雯在公司因看到殺了兒子的犯人李曉明（王可元 飾）終於要被判刑，情緒隨之波動，罵員工出氣。報社創辦人溫昇豪到她的新聞台談合作，兩人意見不合吵了起來，直到于卉喬走進辦公室，洪都拉斯講了聲「兩位爸爸媽媽」，才讓他們的夫妻關係浮出水面。

▲▼陳妤得知主管的兒子被自己哥哥殺死，打擊很大。（圖／翻攝自公視）

在一場突發新聞事件中，賈靜雯臨時加班無法陪女兒過生日，于卉喬轉身就走，老戰友洪都拉斯看在心裡，卻無從勸起，他和陳妤閒聊，「她（賈靜雯）心情不好，因為兒子在李曉明槍殺案那天過世，而隔天正好是母親節，你說她要怎麼過母親節。」

陳妤表情瞬間將住，此時畫面帶到檢場、謝瓊煖帶著陳妤到靈堂的畫面，原來陳妤在劇中，就是飾演殺人犯的妹妹。本來一家人想道歉，但看到眾多被害者家屬，檢場腳一軟往下跪，直喊「真的做不到」，謝瓊煖拉著陳妤去改名，「要死死3個人就可以，不可以連你也葬在這裡。」

不少網友倒抽一口氣，「這真的是台劇新高度」、「檢場演技carry整集阿」、「眼淚掉在檢場這趴」、「哭死了，媽媽真的好偉大」。

《我們與惡的距離》一連播出兩集，第二集內容中，飾演陳妤房東的曾沛慈，某天突然把弟弟（林哲熹 飾）帶回家住，他一心想當電影導演，跑到幼稚園取景，沒想到卻被當成綁架幼童的犯人。

那間幼稚園，正好是李曉明辯護律師（吳慷仁 飾）女兒的學校，第三集預告也出現許多待破解的謎點，殺害者家屬的心境也將被拿出來討論。

▲吳慷仁、周采詩劇中飾演夫妻。（圖／翻攝自公視）

▲林哲熹劇中疑似患有精神疾病。（圖／翻攝自公視）