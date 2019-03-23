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特／八三夭一直唱世界巡迴！　「只是我們的世界比較小」

文／關韶文

每一次看完一場八三夭演唱會，心中旋律總是不斷哼唱著！搖滾團體八三夭《一事無成的偉大》高雄開唱，來自世界各地的萬名「夭怪」齊聚一堂，就是為了參與這場搖滾盛宴。

從2003年一路玩到了30幾歲，當初在高中他們分屬不同樂團，直到後期才組成八三夭，第一場表演則是在成功高中的司令台，唱著唱著，15年後的今天，他們成功唱上兩場台北小巨蛋了、一場高雄巨蛋，這是一件多麽不容易的事情。

一首接著一首，整個高雄巨蛋宛如大型KTV包廂，多首膾炙人口的歌曲，成功掀起演唱會高潮，像是《乾啦乾啦》、《我怎麼哭了》、《小心肝》、《熊麻吉》、《最後的8/31》，而這一首《老教室》更是勾起了歌迷的集體回憶，正如同阿璞在台上所說，「大家知道我們是高中同學吧！高中的時候，我們聚在一個社辦裡，拿把吉他彈彈唱唱。」

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▲▼八三夭,周湯豪。（圖／JUST LIVE提供）

▲八三夭阿璞分享一路以來的心路歷程。（圖／JUST LIVE提供）

第一次在高雄征戰萬人舞台，八三夭成功征服高雄巨蛋。其實，八三夭和高雄的緣分很深，曾在高雄舉辦「唱秋巡迴」，更曾在過年期間來到瑞豐夜市開唱，還有好幾次跨年都獻給高雄，這次終於站上高雄巨蛋，圓了歌迷的夢，也再次見證了八三夭的高人氣！當時，為了一睹八三夭風采，在過年期間我還曾拋下家庭聚會，堅持搭乘高鐵當天來回，感受他們現場魅力。

▲▼八三夭。（圖／關韶文提供）

▲八三夭曾在過年期間，開著熱血巴士巡迴。（圖／關韶文提供）

阿璞在台上分享心情，「首先，今天非常謝謝可以來到高雄巨蛋的每一個人，我們在這幾天發行了自選輯，很多我們自己很喜歡的歌，但不是每一首歌都可以有很大的宣傳被聽到。」

「一事無成的偉大」最後一首歌曲發人深省，《我不想改變世界我只想不被世界改變》唱出了八三夭一路以來的心聲，正如同阿璞所說，「我們一直在做世界巡迴，只是我們的世界比較小。」八三夭就是五個愛玩音樂的男孩，無論舞台有多大、台下有多少人，他們依舊賣力唱著。

▲▼八三夭。（圖／JUST LIVE提供）

▲▼八三夭《一事無成的偉大》前進高雄開唱。（圖／JUST LIVE提供）

▲▼八三夭,周湯豪。（圖／JUST LIVE提供）

曾經在宜蘭摔下舞台、曾經人體衝浪滑到地上，更在高雄巨蛋彩排的前一天，因為太過興奮，一個不小心把舞台踏破了，這也讓他們破了彩排12小時的最高紀錄。未來，不論在哪裡，八三夭仍會用力唱下去，因為能唱給更多人聽，是八三夭的幸福，也是我們的幸福。

過去業界總是說「做樂團是賠錢貨」，因為一次就是五個人出門，不論是交通、妝髮、樂器都是五人份，但八三夭從沒放棄過音樂夢想，阿璞坦言，「做樂團就是這樣，別說五個人，還要租一個練團室。」此外，每一場表演必備一名技師，每一場表演音樂都要重新調整，成本相當高，並不像許多歌手只要放「卡啦帶」就能跑完許多商演。

情如兄弟的八三夭，彼此約定好把每份收入「分成六份」，除了五個人薪水以外，第六份就是留給「公基金」，包含練團室的月租、樂器保養、技師薪水、剪接硬碟等支出。

▲▼八三夭,周湯豪。（圖／JUST LIVE提供）

▲八三夭邀請周湯豪擔任高雄場嘉賓。（圖／JUST LIVE提供）

還記得上次訪問時，我們約在八三夭的練團室，在一個神秘的地下室，阿璞興奮帶著我逛了一圈，介紹著這邊每一個設備、樂器、隔音牆價值多少。談到這個得來不易的練團室，小橘更是最大功臣，每天騎著機車在路上搜尋，累了停下來滑滑手機，再找下一間有可能的地方，而這間小小的練團室，卻孕育著好大的音樂能量，未來，還要再唱上更大的舞台！2019年，接著唱進大陸、香港、美國、日本、南韓、美國等多城市！

●作者關韶文，《ETtoday星光雲》娛樂中心唱片線記者，不希望這個世界只剩下八卦、緋聞，不管上班到多晚都想寫自己想寫的，或許點閱不高，或許看的人不多，但是我不會放棄，如果你喜歡這篇文章，也歡迎到「關韶文粉絲專頁」和我聯繫。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄 editor@ettoday.net

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